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Сводка Генштаба: наступления на Киев пока не будет, враг сосредоточил усилия на Донбассе

Ольга ГлущенкоПятница, 18 марта 2022, 01:24
Уничтоженая вражеская техника, фото: Генштаб ВСУ

По данным Генштаба, в ближайшее время из-за потерь вражеские войска не могут возобновить наступления на Киев, но сосредотачивают усилия на Донбассе.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: На Полесском направлении враг активных наступательных действий не проводил, основные усилия оккупантов были сосредоточены на содержании занятых ранее рубежей и осуществлении мер подготовки для возможного наступления на Киев. В то же время, потери, нанесенные оккупантам украинскими защитниками, низкое морально-психологическое состояние рядового и сержантского состава, а также отсутствие опытных командиров подразделений тактического звена делают невозможным возобновление наступательных действий в ближайшей перспективе.

На Луганском и Донецком направлениях основные усилия противник сосредоточил на подготовке к наступлению на Северодонецк и окружении Мариуполя.

На Волынском направлении враг наступательных действий не совершал. Продолжал усиливать охрану украино-белорусской границы подразделениями вооруженных сил республики Беларусь. Сохраняется высокая вероятность проведения провокаций спецслужбами Российской Федерации.

В Северском направлении враг пытается удержаться на определенных рубежах, восстановить боеспособность подразделений и пополнить запасы. Оккупанты продолжают частичную блокировку города Чернигова и производят артиллерийские обстрелы города.

В направлении Броваров противник активных боевых действий не производил.

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В районе города Бровары оккупанты периодически совершают артиллерийские обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины.

На Слобожанском направлении, с целью восстановления наступательных действий на города Сумы и Харьков, кафиры пытаются пополнить запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов и вынуждены преждевременно задействовать накопленные человеческие резервы. В направлении города Изюм враг пытается возобновить наступательные действия.

На Южнобузском направлении враг активных действий не предпринимал. Перешел к обороне и инженерному устройству занятых рубежей. Пытался провести перегруппировку и осуществить пополнение запасов.

Оккупанты не оставляют попыток выявить и уничтожить систему противовоздушной обороны вдоль Черноморского побережья.

В акватории Черного моря противник пытается проводить демонстрационные действия.

Кроме того, командование вооруженных сил Российской Федерации продолжает принимать меры по восполнению потерь личного состава за счет иностранцев. По имеющейся информации, российские оккупанты уже подобрали около 1000 добровольцев из представителей так называемой армии Башара Асада и "Хезболлы".

Главным требованием к иностранным боевикам есть опыт ведения боевых действий в городе. В то же время, по имеющейся информации, вышеупомянутые боевики преследуют цель не участие в боевых действиях на территории Украины, а использование "командировки" как возможности попасть в страны Европы.

Темы: Вооруженные силывойнаРосcия
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