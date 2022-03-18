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ЗМІ: Більшість росіян за війну з Україною і хочуть, щоб Путін правив довше

Анастасія КалатурП'ятниця, 18 березня 2022, 00:26
ЗМІ: Більшість росіян за війну з Україною і хочуть, щоб Путін правив довше
ФОТО: GETTY

71% росіян підтримують війну з Україною.

Джерело: дані двох опитувань групи незалежних російських соціологів, отримані "Радіо Свобода"

Деталі: Зазначається, що росіяни, які підтримують війну, відчувають такі емоції, як гордість, радість, повага, довіра та надія.

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Росіяни старше 35 років частіше висловлювали почуття гордості, поваги та надії, росіяни віком до 18 років – більш схильні до образ і розчарувань. Також молоді росіяни частіше були занепокоєні війною. Росіяни від 25 до 44 років частіше повідомляли про почуття тривоги та страху.

Водночас, загалом лише  двоє з п'яти росіян висловлювали занепокоєння війною.

Молоді росіяни у віковій групі від 18 до 24 років частіше висловлювали байдужість до того, що відбувається в Україні.

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Більше половини опитаних віком від 55 років підтримують війну з Україною.

Три чверті росіян дізнаються новини про війну з телевізора. 64% всіх росіян – із державних телеканалів.

Відповідаючи на запитання про те, як на них впливають дії президента Росії Володимира Путіна, третина респондентів заявила, що твердо вірить, що Путін працює в їхніх інтересах. Загалом більшість росіян вважають, що було б краще, якби Путін залишався президентом якнайдовше. Ця думка найпоширеніша серед телевізійної аудиторії. Росіяни, які покладаються на особисті зв'язки та цифрові платформи, сприймають президента інакше.

Опитування були проведені з інтервалом у півтора тижні з кінця лютого до середини березня.

Уточнюється, що відмінності між першим і другим опитуваннями показують збільшення кількості людей, що підтримують "військову операцію" та незалежність так званих "ДНР" та "ЛНР". У той самий час зростає песимізм щодо особистого фінансового через  санкції. Зазначається, що результати другого опитування треба інтерпретувати, враховуючи період посилення російського державного контролю за ЗМІ та свободою слова і можливого страху та упередженості.

Теми: Росіявійнаопитування
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