Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

СМИ: Большинство россиян за войну с Украиной и хотят, чтобы Путин правил дольше

Анастасия КалатурПятница, 18 марта 2022, 01:26
ФОТО: GETTY

71% россиян поддерживают войну с Украиной.

Источник: данные двух опросов группы независимых российских социологов, полученные "Радио Свобода"

Детали: Отмечается, что россияне, поддерживающие войну, испытывают такие эмоции как гордость, радость, уважение, доверие и надежда.

Россияне старше 35 лет чаще выражали чувство гордости, уважения и надежды, россияне в возрасте до 18 лет – более склонны к обидам и разочарованиям. Также молодые россияне чаще были обеспокоены войной. Россияне  от 25 до 44 лет  чаще сообщали о чувстве тревоги и страхе.

В то же время только двое из пяти россиян выражали обеспокоенность войной.

Молодые россияне в возрастной группе от 18 до 24 лет чаще выражали безразличие к происходящему в Украине.

Более половины опрошенных в возрасте от 55 лет поддерживают войну с Украиной.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Три четверти россиян узнают новости о войне из телевизора. 64% всех россиян – из государственных телеканалов.

Отвечая на вопрос, как на них влияют действия президента России Владимира Путина, треть респондентов заявила, что твердо верит, что Путин работает в их интересах. В целом большинство россиян считают, что было бы лучше, если бы Путин оставался президентом как можно дольше. Это мнение наиболее распространено среди телевизионной аудитории. Россияне, полагающиеся на личные связи и цифровые платформы, воспринимают президента по-другому.

Опросы были проведены с интервалом в полторы недели с конца февраля по середину марта.

Уточняется, что различия между первым и вторым опросами показывают увеличение количества людей, поддерживающих "военную операцию" и независимость так называемых ДНР и ЛНР. В то же время растет пессимизм в отношении личного финансового состояния из-за санкций. Отмечается, что результаты второго опроса следует интерпретировать, учитывая период усиления российского государственного контроля над СМИ и свободой слова и возможного страха и предвзятости.

Темы: Росcиявойнаопрос
powered by lun.ua
Главное сегодня

"ВКонтакте" взломали и рассылают россиянам правду о войне с Украиной

Жена соратника Авакова вывезла в Венгрию чемоданы с 30 млн долларов – источники

Никаких компромиссов, связанных с территориальной целостностью – Зеленский

ВИДЕОВ Энергодаре люди вышли на митинг после похищения оккупантами местного чиновника

фото, видеоВ Киеве снаряд прилетел во двор многоэтажки: сейчас известно о 5 пострадавших

видеоВ Херсоне и Каховке митинги против оккупантов: Убирайтесь домой

Все новости...
Росcия
После 22 дней войны российская армия потеряла 93 самолета, более 200 артиллерийских систем
Львов обстреляли ракетами из Черного моря
Россияне обстреляли жилой квартал в Киеве – КГГА
Последние новости
22:27
На своем примере. Адвокатов Украины призывают собирать доказательства преступлений России
22:22
В трех областях значительно улучшилась работа мобильных операторов
22:08
видеоГромады Московского патриархата во Львове и Червонограде перешли в ПЦУ
22:07
Потери России в воскресенье на Донбассе: 12 танков, 9 БМП, автомобили, самолет и вертолет
21:57
Данилов предостерег белорусских солдат: Кто пересечет границу с Украиной, будет уничтожен
21:55
В "Альфа-Банке" ищут, кому передать права по акциям Фридмана и Авена
21:51
В Херсоне расстреляли помощника российского коллаборанта Сальдо
21:49
документПолиция ужесточает контроль за гуманитарными грузами: разворовывали
21:38
"Последний довоенный картофель по-крестьянски и гравюры Дюрера". Как школьница из Киева проживает войну
21:31
УЗ возвращает платный проезд в поездах с запада на восток и за границу
Все новости...