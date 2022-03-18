СМИ: Большинство россиян за войну с Украиной и хотят, чтобы Путин правил дольше

71% россиян поддерживают войну с Украиной.

Источник: данные двух опросов группы независимых российских социологов, полученные "Радио Свобода"

Детали: Отмечается, что россияне, поддерживающие войну, испытывают такие эмоции как гордость, радость, уважение, доверие и надежда.

Россияне старше 35 лет чаще выражали чувство гордости, уважения и надежды, россияне в возрасте до 18 лет – более склонны к обидам и разочарованиям. Также молодые россияне чаще были обеспокоены войной. Россияне от 25 до 44 лет чаще сообщали о чувстве тревоги и страхе.

В то же время только двое из пяти россиян выражали обеспокоенность войной.

Молодые россияне в возрастной группе от 18 до 24 лет чаще выражали безразличие к происходящему в Украине.

Более половины опрошенных в возрасте от 55 лет поддерживают войну с Украиной.

Три четверти россиян узнают новости о войне из телевизора. 64% всех россиян – из государственных телеканалов.

Отвечая на вопрос, как на них влияют действия президента России Владимира Путина, треть респондентов заявила, что твердо верит, что Путин работает в их интересах. В целом большинство россиян считают, что было бы лучше, если бы Путин оставался президентом как можно дольше. Это мнение наиболее распространено среди телевизионной аудитории. Россияне, полагающиеся на личные связи и цифровые платформы, воспринимают президента по-другому.

Опросы были проведены с интервалом в полторы недели с конца февраля по середину марта.

Уточняется, что различия между первым и вторым опросами показывают увеличение количества людей, поддерживающих "военную операцию" и независимость так называемых ДНР и ЛНР. В то же время растет пессимизм в отношении личного финансового состояния из-за санкций. Отмечается, что результаты второго опроса следует интерпретировать, учитывая период усиления российского государственного контроля над СМИ и свободой слова и возможного страха и предвзятости.