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Burger King не може вийти з російського ринку — партнер в Росії відмовився закривати ресторани

Анастасія КалатурП'ятниця, 18 березня 2022, 01:00
Burger King не може вийти з російського ринку — партнер в Росії відмовився закривати ресторани
ФОТО: GETTY

Американська мережа закладів харчування Burger King не може зупинити роботу ресторанів в РФ - партнер мережі в РФ відмовляється їх закривати.

Джерело: канадський концерн Restaurant Brands International, якому належить мережа Burger King

 Деталі: Підприємства Burger King в РФ  контролюються партнером Burger King  бізнесменом Олександром Колобовим, який  відповідає за повсякденну діяльність та нагляд за 800 ресторанами в Росії.

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Як повідомляється, компанія  зв'язалася з основним оператором бізнесу з вимогою призупинити роботу Burger King у Росії, але він відмовився це зробити.

Анулювати угоду в односторонньому порядку Burger King не може. Для цього йому була б потрібна допомога російської влади на місцях, та "ми знаємо, що це не відбудеться найближчим часом".

Дослівно: "Ми зв'язалися з основним оператором бізнесу та зажадали призупинити роботу ресторану Burger King у Росії. Він відмовився це зробити.

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Чи хочемо ми негайно призупинити всі операції Burger King у Росії? Так. Чи можемо ми сьогодні примусово припинити роботу? Ні.

Немає жодних юридичних положень, які дозволяли б нам в односторонньому порядку змінювати договір або дозволяти будь-якому партнерові просто піти або анулювати всю угоду".

Деталі: Також компанія зобов’язалася перенаправляти будь-який прибуток, який вона отримує  від бізнесу, Агентству ООН у справах біженців  і пожертвувала мільйон  доларів.

Нагадаємо

У Burger King  в Росії немає своїх ресторанів, майстер-франчайзі Burger King на російському ринку є ТОВ "Бургер Рус". У РФ мережа Burger King об'єднує близько 800 закладів громадського харчування.

Тиждень тому  Burger King призупинив підтримку мережі ресторанів у Росії на рівні операцій, маркетингу та ланцюжка поставок.

Теми: Росіяекономіка
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