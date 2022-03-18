Burger King не может выйти из российского рынка — партнер в России отказался закрывать рестораны

Американская сеть заведений питания Burger King не может остановить работу ресторанов в РФ – партнер сети в РФ отказывается их закрывать.

Источник: канадский концерн Restaurant Brands International, которому принадлежит сеть Burger King

Детали: Предприятия Burger King в РФ контролируются партнером Burger King бизнесменом Александром Колобовым, который отвечает за повседневную деятельность и надзор за 800 ресторанами в России.

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Как сообщается, компания связалась с основным оператором бизнеса с требованием приостановить работу Burger King в России, но он отказался это сделать.

Аннулировать сделку в одностороннем порядке Burger King не может. Для этого ему нужна была бы помощь российской власти на местах, но "мы знаем, что это не произойдет в ближайшее время".

Дословно: "Мы связались с основным оператором бизнеса и потребовали приостановить работу ресторана Burger King в России. Он отказался это сделать.

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Хотим ли мы немедленно приостановить все операции Burger King в России? Да. Можем ли мы сегодня прекратить работу? Нет.

Нет никаких юридических положений, которые бы позволяли нам в одностороннем порядке менять договор или позволять любому партнеру просто уйти или аннулировать все соглашение".

Детали: Также компания обязалась перенаправлять любую прибыль, которую она получает от бизнеса, Агентству ООН по делам беженцев и пожертвовала миллион долларов.

Напомним: