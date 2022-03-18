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Дизпаливо і бензин подешевшають на 5-7 гривень – Мінекономіки

Ольга Глущенко П'ятниця, 18 березня 2022, 01:38
Дизпаливо і бензин подешевшають на 5-7 гривень – Мінекономіки
фото: unsplash

Міністерство економіки України заявляє, що ціни на пальне в Україні знизяться на 5-7 гривень уже у п’ятницю.

Джерело: Facebook-сторінка Міністерства економіки України

Дослівно: "Тепер дизпаливо буде коштувати на 5 грн. дешевше (зниження з 44,90 до 39,96 за літр). Бензин – на понад 7 грн. дешевше (зниження з 43,52 до 35,76 грн. за літр)".

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"Це відбулося завдяки вчасно ухваленим рішенням Урядом та парламентом. Верховна Рада ухвалила урядовий законопроєкт про скасування акцизу на пальне та зниження ставки ПДВ з 20% до 7%".

Деталі: У Мінекономіки повідомляють, що це дозволить "акумулювати достатньо ресурсів для проведення посівної кампанії та перевезення критично необхідних вантажів, в тому числі продуктів харчування".

Теми: цінибензинекономіка
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