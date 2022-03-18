Дизтопливо и бензин подешевеют на 5-7 гривен – Минэкономики

Министерство экономики Украины заявляет, что цены на горючее в Украине снизятся на 5-7 гривен уже в пятницу.

Источник: Facebook-страница Министерства экономики Украины

Дословно: "Теперь дизтопливо будет стоить на 5 грн. дешевле (снижение с 44,90 до 39,96 за литр). Бензин – более чем на 7 грн. дешевле (снижение с 43,52 до 35,76 грн. за литр)".

"Это произошло благодаря своевременно принятым решениям Правительством и парламентом. Верховная Рада приняла правительственный законопроект об отмене акциза на горючее и снижении ставки НДС с 20% до 7%".

Детали: В Минэкономики сообщают, что это позволит "аккумулировать достаточное количество ресурсов для проведения посевной кампании и перевозки критически необходимых грузов, в том числе продуктов питания".