Дизтопливо и бензин подешевеют на 5-7 гривен – Минэкономики
Министерство экономики Украины заявляет, что цены на горючее в Украине снизятся на 5-7 гривен уже в пятницу.
Источник: Facebook-страница Министерства экономики Украины
Дословно: "Теперь дизтопливо будет стоить на 5 грн. дешевле (снижение с 44,90 до 39,96 за литр). Бензин – более чем на 7 грн. дешевле (снижение с 43,52 до 35,76 грн. за литр)".
"Это произошло благодаря своевременно принятым решениям Правительством и парламентом. Верховная Рада приняла правительственный законопроект об отмене акциза на горючее и снижении ставки НДС с 20% до 7%".
Детали: В Минэкономики сообщают, что это позволит "аккумулировать достаточное количество ресурсов для проведения посевной кампании и перевозки критически необходимых грузов, в том числе продуктов питания".