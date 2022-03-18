Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Дизтопливо и бензин подешевеют на 5-7 гривен – Минэкономики

Ольга ГлущенкоПятница, 18 марта 2022, 01:38
Дизтопливо и бензин подешевеют на 5-7 гривен – Минэкономики
фото: unsplash

Министерство экономики Украины заявляет, что цены на горючее в Украине снизятся на 5-7 гривен уже в пятницу.

Источник: Facebook-страница Министерства экономики Украины

Дословно: "Теперь дизтопливо будет стоить на 5 грн. дешевле (снижение с 44,90 до 39,96 за литр). Бензин – более чем на 7 грн. дешевле (снижение с 43,52 до 35,76 грн. за литр)".

Реклама:

"Это произошло благодаря своевременно принятым решениям Правительством и парламентом. Верховная Рада приняла правительственный законопроект об отмене акциза на горючее и снижении ставки НДС с 20% до 7%".

Детали: В Минэкономики сообщают, что это позволит "аккумулировать достаточное количество ресурсов для проведения посевной кампании и перевозки критически необходимых грузов, в том числе продуктов питания".

Темы: ценыбензинэкономика
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Все новости...
цены
Франция хочет установить минимальную стоимость перелетов в ЕС. Это ударит по лоукостерам
Цены на нефть демонстрируют падение 2 недели подряд
Цены на газ в Европе упали на 20%: уменьшился риск забастовок в Австралии
Последние новости
07:59
Потери России в войне превысили 355 тысяч солдат – Генштаб ВСУ
07:51
Генсек Совета Европы осудила очередной обстрел Россией Херсона
07:23
Россияне атаковали Украину 46 "Шахедами": ПВО работала в 8 областях, сбито 32 дрона
07:17
На фронте 26 декабря произошло 80 боевых столкновений с врагом - Генштаб
06:58
ISW проанализировал бои за Марьинку
06:42
Ситуация хуже, чем была с Бахмутом – Данилов об обороне Марьинки
05:44
У России возникли проблемы с поставками нефти в Индию – Reuters
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
ОбновленоМинобороны РФ заявило о сбитии двух украинских беспилотников
Все новости...
Реклама: