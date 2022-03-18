Віталій Кім: Нас все більше — росіян все менше, готуємося до посівної
П'ятниця, 18 березня 2022, 02:26
Бойові дії відбуваються далі від Миколаєва, в області готуються до посівної і наалштовують логістику.
Джерело: начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім у TG
Дослівно: "Створено штаб, до якого увійшли всі правоохоронні та силові структури. Починаємо відпрацьовувати усі кримінальні випадки на території області. За перший день таких уже 20.
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Військові дії відбуваються далі від Миколаєва. У селах зараз гірше. Але нас все більше, а їх усе менше.
Також зараз налаштовуємо логістику, запускаємо бізнес, готуємось до посівної".