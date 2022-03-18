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Виталий Ким: Нас все больше — россиян все меньше, готовимся к посевной

Анастасия КалатурПятница, 18 марта 2022, 03:26
ФОТО: wikipedia.org

Боевые действия происходят дальше Николаева, в области готовятся к посевной и настраивают логистику.

Источник: начальник Николаевской ОВА Виталий Ким в TG

Дословно: "Создан штаб, в который вошли все правоохранительные и силовые структуры. Начинаем отрабатывать все уголовные случаи на территории области. За первый день таких уже 20.

Военные действия происходят дальше Николаева. В селах сейчас хуже. Но нас все больше, а их меньше.

Также сейчас настраиваем логистику, запускаем бизнес, готовимся к посевной".

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Темы: Николаеввойна
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