Графік евакуаційних потягів на 18 березня
П'ятниця, 18 березня 2022, 02:58
Укрзалізниця оприлюднила графік евакуаційних потягів на 18 березня.
Джерело: Укрзалізниця
Деталі: Зокрема, 18 березня будуть курсувати такі додатково призначені евакуаційні потяги:
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Дарниця (Київ):
- 1:00 – Інтерсіті+ Дарниця – Харків;
- 8:00 – Інтерсіті+ Дарниця – Львів;
- 17:00 – Інтерсіті+ Дарниця – Львів.
Харків:
- 8:00 – Інтерсіті+ Харків – Львів;
- 9:40 – №229/230 Харків – Ужгород;
- 13:00 – №239/240 Харків – Львів.
Дніпро:
ВІДЕО ДНЯ
- 17:00 – №503/504 Дніпро – Вінниця;
- 20:00 – №226/225 Дніпро – Чоп.
Краматорськ:
- 13:00 – №277/278 Краматорськ – Львів;
- 16:00 – №279/280 Краматорськ – Львів.
Кривий Ріг:
- 11:00 – №219/220 Кривий Ріг – Ужгород.
Запоріжжя:
- 10:00 – №902/901 Запоріжжя – Чоп.
Додаткові рейси також відправляться з Одеси до Ужгорода о 22:32, з Києва до Хелма о 19:13.