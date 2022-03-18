Укрзализныця обнародовала график эвакуационных поездов на 18 марта.

Источник: Укрзализныця

Детали: В частности, 18 марта будут курсировать следующие дополнительно назначенные эвакуационные поезда:

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Дарница (Киев):

1:00 – Интерсити+ Дарница – Харьков;

8:00 – Интерсити+ Дарница – Львов;

17:00 – Интерсити+ Дарница – Львов.

Харьков:

8:00 – Интерсити+ Харьков – Львов;

9:40 – №229/230 Харьков – Ужгород;

13:00 – №239/240 Харьков – Львов.

Днепр:

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17:00 – №503/504 Днепр – Винница;

20:00 – №226/225 Днепр – Чоп.

Краматорск:

13:00 – №277/278 Краматорск – Львов;

16:00 – №279/280 Краматорск – Львов.

Кривой Рог:

11:00 – №219/220 Кривой Рог – Ужгород.

Запорожье:

10:00 – №902/901 Запорожье – Чоп.

Дополнительные рейсы также отправятся из Одессы в Ужгород в 22:32, из Киева в Хелм в 19:13.