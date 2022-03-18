График эвакуационных поездов на 18 марта
Пятница, 18 марта 2022, 03:58
Укрзализныця обнародовала график эвакуационных поездов на 18 марта.
Источник: Укрзализныця
Детали: В частности, 18 марта будут курсировать следующие дополнительно назначенные эвакуационные поезда:
Дарница (Киев):
- 1:00 – Интерсити+ Дарница – Харьков;
- 8:00 – Интерсити+ Дарница – Львов;
- 17:00 – Интерсити+ Дарница – Львов.
Харьков:
- 8:00 – Интерсити+ Харьков – Львов;
- 9:40 – №229/230 Харьков – Ужгород;
- 13:00 – №239/240 Харьков – Львов.
Днепр:
- 17:00 – №503/504 Днепр – Винница;
- 20:00 – №226/225 Днепр – Чоп.
Краматорск:
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"
- 13:00 – №277/278 Краматорск – Львов;
- 16:00 – №279/280 Краматорск – Львов.
Кривой Рог:
- 11:00 – №219/220 Кривой Рог – Ужгород.
Запорожье:
- 10:00 – №902/901 Запорожье – Чоп.
Дополнительные рейсы также отправятся из Одессы в Ужгород в 22:32, из Киева в Хелм в 19:13.