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График эвакуационных поездов на 18 марта

Ольга ГлущенкоПятница, 18 марта 2022, 02:58
График эвакуационных поездов на 18 марта
фото: УЗ

Укрзализныця обнародовала график эвакуационных поездов на 18 марта.

Источник: Укрзализныця

Детали: В частности, 18 марта будут курсировать следующие дополнительно назначенные эвакуационные поезда:

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Дарница (Киев):

  • 1:00 – Интерсити+ Дарница – Харьков;
  • 8:00 – Интерсити+ Дарница – Львов;
  • 17:00 – Интерсити+ Дарница – Львов.

Харьков:

  • 8:00 – Интерсити+ Харьков – Львов;
  • 9:40 – №229/230 Харьков – Ужгород;
  • 13:00 – №239/240 Харьков – Львов.

Днепр:

ВИДЕО ДНЯ
  • 17:00 – №503/504 Днепр – Винница;
  • 20:00 – №226/225 Днепр – Чоп.

Краматорск:

  • 13:00 – №277/278 Краматорск – Львов;
  • 16:00 – №279/280 Краматорск – Львов.

Кривой Рог:

  • 11:00 – №219/220 Кривой Рог – Ужгород.

Запорожье:

  • 10:00 – №902/901 Запорожье – Чоп.

Дополнительные рейсы также отправятся из Одессы в Ужгород в 22:32, из Киева в Хелм в 19:13.

Темы: Укрзализныцяэвакуация
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