Світовий банк виділить Україні $100 млн на виплати стипендій студентам

Світовий банк виділить Україні 100 млн доларів на виплати стипендій студентам, які здобувають вищу освіту.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на повідомлення Світового банку

Дослівно: "Завдяки новому компоненту спільного проекту Міносвіти та СБ "Удосконалення вищої освіти в Україні заради результатів" надається фінансування у розмірі майже $100 млн для відшкодування бюджетної програми уряду у секторі вищої освіти".

Деталі: Уряд України та Світовий банк ухвалили рішення про екстрену допомогу в галузі вищої освіти у розмірі майже 100 млн доларів, що дозволить виплачувати академічні стипендії для 172 тис. студентів та соціальні стипендії для 50 тис. студентів стипендіальних програм у 2021-2022 навчальному році.

Фінустанова пояснила, що російське вторгнення, що продовжується, в Україну принесло невимовні страждання в українські сім'ї, і багато родин не можуть підтримувати освіту своїх дітей.

"Ці стипендіальні програми допоможуть студентам забезпечити свої основні потреби та послуги, зрештою сприятимуть продовженню освітнього процесу та покращенню результатів навчання", - наводяться у повідомленні слова регіонального директора Світового банку у справах країн Східної Європи Арупап Банерджі.