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Всемирный банк выделит Украине $100 млн на выплаты стипендий студентам

Ольга ГлущенкоПятница, 18 марта 2022, 05:36
ФОТО: GETTY IMAGES

Всемирный банк выделит Украине 100 млн. долларов на выплаты стипендий студентам, получающим высшее образование.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение Всемирного банка

Дословно: "Благодаря новому компоненту совместного проекта Минобразования и ВБ "Усовершенствование высшего образования в Украине ради результатов" предоставляется финансирование в размере почти $100 млн. для возмещения бюджетной программы правительства в секторе высшего образования".

Детали: Правительство Украины и Всемирный банк приняли решение об экстренной помощи в области высшего образования в размере почти $100 млн, что позволит выплачивать академические стипендии для 172 тыс. студентов и социальные стипендии для 50 тыс. студентов стипендиальных программ в 2021-2022 учебном году.

Финучреждение пояснило, что продолжающееся российское вторжение в Украину принесло неописуемые страдания в украинские семьи, и многие семьи не могут поддерживать образование своих детей.

"Эти стипендиальные программы помогут студентам обеспечить свои основные потребности и услуги, в конечном счете будут способствовать продолжению образовательного процесса и улучшению результатов обучения", - приводятся в сообщении слова регионального директора Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Арупап Банерджи.

Темы: Всемирный банкобразованиеМинобразования
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