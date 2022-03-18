У Конгресі США обмежили торговельні відносини з Росією та Білоруссю

Палата представників США проголосувала за позбавлення Росії та Білорусі преференційного торгового статусу.

Джерело: NYT, Newsweek, CBS

Деталі: 424 депутати проголосували "за", і восьмеро – проти. Усі законодавці, які виступали проти цього заходу, були республіканцями.

NYT зазначає, що дії Штатів щодо позбавлення Росії преференційного торговельного статусу, відомого як "постійні нормальні торговельні відносини", мають символічне значення, а торгові експерти кажуть, що це матиме обмежений економічний ефект порівняно з іншими санкціями, які вже запровадили.

Законопроєкт також призупинить нормальні торговельні відносини з Білоруссю на знак визнання її ролі у нападі на Україну.

Законопроект дозволить Штатам запроваджувати вище мито на товари. Newsweek пише, що цей законопроект дозволяє президенту Джо Байдену та майбутнім президентам накладати санкції практично на будь-кого, кого вони оберуть, у будь-якій точці земної кулі без схвалення Конгресу. Одним із суперечливих моментів під час переговорів цього тижня були умови, за яких президенту буде дозволено відновити нормальні торговельні відносини.

Законопроект потребує схвалення Сенату. Сенатор Чак Шумер, лідер більшості, сказав, що працюватиме над тим, щоб швидко провести голосування.

Голосування у Палаті представників відбулося наступного дня після того, як президент України Володимир Зеленський виступив перед Конгресом, в якій закликав законодавців зробити більше, щоб допомогти Україні та покарати Росію.

Демократ від Массачусетса Річард Ніл сказав, що "пан Зеленський "показав нам абсолютні жахи, які Росія завдає українському народу на очах усього світу".

Що передувало: Джо Байден оголосив минулого тижня, що Штати та їхні європейські союзники зроблять нові кроки, щоб ізолювати Росію від глобальної торгової системи.

Нагадаємо: 8 березня Сполучені Штати ввели ембарго на постачання російської нафти.