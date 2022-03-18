Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У Конгресі США обмежили торговельні відносини з Росією та Білоруссю

Анастасія КалатурП'ятниця, 18 березня 2022, 05:15
ФОТО: GETTY

Палата представників США проголосувала за позбавлення Росії та Білорусі преференційного торгового статусу.

Джерело: NYT, Newsweek, CBS

Деталі: 424 депутати проголосували "за", і восьмеро – проти. Усі законодавці, які виступали проти цього заходу, були республіканцями.

NYT зазначає, що дії Штатів щодо позбавлення Росії преференційного торговельного статусу, відомого як "постійні нормальні торговельні відносини", мають символічне значення, а торгові експерти кажуть, що це матиме обмежений економічний ефект порівняно з іншими санкціями, які вже запровадили.

Законопроєкт також призупинить нормальні торговельні відносини з Білоруссю на знак визнання її ролі у нападі на Україну.

Законопроект дозволить Штатам запроваджувати вище мито на товари. Newsweek пише, що цей законопроект дозволяє президенту Джо Байдену та майбутнім президентам накладати санкції практично на будь-кого, кого вони оберуть, у будь-якій точці земної кулі без схвалення Конгресу. Одним із суперечливих моментів під час переговорів цього тижня були умови, за яких президенту буде дозволено відновити нормальні торговельні відносини.

Законопроект  потребує схвалення Сенату. Сенатор Чак Шумер, лідер більшості, сказав, що працюватиме над тим, щоб швидко провести голосування.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Голосування у Палаті представників відбулося наступного дня після того, як президент України Володимир Зеленський виступив перед Конгресом, в якій закликав законодавців зробити більше, щоб допомогти Україні та покарати Росію.

Демократ від Массачусетса Річард Ніл сказав, що "пан Зеленський "показав нам абсолютні жахи, які Росія завдає українському народу на очах усього світу".

Що передувало: Джо Байден оголосив минулого тижня, що Штати та їхні європейські союзники зроблять нові кроки, щоб ізолювати Росію від глобальної торгової системи.

Нагадаємо: 8 березня Сполучені Штати ввели ембарго на постачання російської нафти. 

Теми: РосіяСШАБілорусьекономіка
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Захисники взяли в кільце Ірпінь, Бучу і Гостомель, але низка сіл під Києвом окуповані

У США вважають, що бойова потужність армії РФ впала нижче 90%

Польща вишле близько 40 російських дипломатів за шпигунство - ЗМІ

фото Поліція відновлює роботу в Ірпені під Києвом

У Росії повідомляють про зникнення Шойгу

відеоУ Чернігові росіяни розбомбили міст, що вів до Києва – ОВА

Усі новини...
Росія
Австралія та Нова Зеландія наклали санкції на Путіна та Дерипаску
Для війни в Україні Росія набрала тисячу найманців Асада і "Хезболли" – штаб
Щодня росіяни скидають на Маріуполь 50-100 авіабомб
Останні новини
14:18
Батьків просять зробити дітям бірки з контактними даними і групою крові
14:15
Зенітки Повітряних сил мінусують ще 2 російські літаки над Харківщиною
13:52
Зеленський підписав закон про лібералізацію трудових відносин
13:46
ЄС схвалив угоду про передачу Україні засекреченої інформації - Bloomberg
13:44
90% українців вважають, що оплатити відбудову України після війни має Росія
13:42
У період воєнного стану: водіям легкових авто дозволили керувати вантажівками
13:42
Nestle, Leroy Merlin, Aushan, Metro та інші співучасники злочинів путіна – думка експерта
13:39
В окупованому Херсоні пускають маршрутки та відновлять торгівлю
13:28
Канцлер Шольц: НАТО не стане стороною війни в Україні
13:20
Комітет Ради підтримав гарантування 100% банківських вкладів на час війни
Усі новини...