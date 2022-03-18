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В Конгрессе США ограничили торговые отношения с Россией и Беларусью

Анастасия КалатурПятница, 18 марта 2022, 04:15
В Конгрессе США ограничили торговые отношения с Россией и Беларусью
ФОТО: GETTY

Палата представителей США проголосовала за лишение России и Беларуси преференциального торгового статуса.

Источник: NYT, Newsweek, CBS

Детали: 424 депутата проголосовали "за", и восемь – против. Все законодатели, выступавшие против этой меры, были республиканцами.

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NYT отмечает, что действия Штатов по лишению России преференциального торгового статуса, известного как "постоянные нормальные торговые отношения", имеют символическое значение, а торговые эксперты говорят, что это будет иметь ограниченный экономический эффект по сравнению с другими введенными санкциями.

Законопроект также приостановит нормальные торговые отношения с Беларусью в знак признания ее роли в нападении на Украину.

Законопроект позволит Штатам вводить высшие пошлины на товары. Newsweek пишет, что этот законопроект позволяет президенту Джо Байдену и будущим президентам накладывать санкции практически на кого-либо, кого они выберут, в любой точке земного шара без одобрения Конгресса. Одним из спорных моментов в ходе переговоров на этой неделе были условия, при которых президенту будет позволено восстановить нормальные торговые отношения.

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Законопроект требует одобрения Сената. Сенатор Чак Шумер, лидер большинства, сказал, что будет работать над тем, чтобы быстро провести голосование.

Голосование в Палате представителей состоялось на следующий день после того, как президент Украины Владимир Зеленский выступил перед Конгрессом, в котором призвал законодателей сделать больше, чтобы помочь Украине и наказать Россию.

Демократ от Массачусетса Ричард Нил сказал, что "господин Зеленский "показал нам абсолютные ужасы, которые Россия причиняет украинскому народу на глазах всего мира".

Что предшествовало: Джо Байден объявил на прошлой неделе, что Штаты и их европейские союзники предпримут новые шаги, чтобы изолировать Россию от глобальной торговой системы.

Напомним: 8 марта Соединенные Штаты ввели эмбарго на поставку российской нефти.

Темы: РосcияСШАБеларусьэкономика
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