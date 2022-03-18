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В Конгрессе США ограничили торговые отношения с Россией и Беларусью

Анастасия КалатурПятница, 18 марта 2022, 05:15
ФОТО: GETTY

Палата представителей США проголосовала за лишение России и Беларуси преференциального торгового статуса.

Источник: NYT, Newsweek, CBS

Детали: 424 депутата проголосовали "за", и восемь – против. Все законодатели, выступавшие против этой меры, были республиканцами.

NYT отмечает, что действия Штатов по лишению России преференциального торгового статуса, известного как "постоянные нормальные торговые отношения", имеют символическое значение, а торговые эксперты говорят, что это будет иметь ограниченный экономический эффект по сравнению с другими введенными санкциями.

Законопроект также приостановит нормальные торговые отношения с Беларусью в знак признания ее роли в нападении на Украину.

Законопроект позволит Штатам вводить высшие пошлины на товары. Newsweek пишет, что этот законопроект позволяет президенту Джо Байдену и будущим президентам накладывать санкции практически на кого-либо, кого они выберут, в любой точке земного шара без одобрения Конгресса. Одним из спорных моментов в ходе переговоров на этой неделе были условия, при которых президенту будет позволено восстановить нормальные торговые отношения.

Законопроект требует одобрения Сената. Сенатор Чак Шумер, лидер большинства, сказал, что будет работать над тем, чтобы быстро провести голосование.

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Голосование в Палате представителей состоялось на следующий день после того, как президент Украины Владимир Зеленский выступил перед Конгрессом, в котором призвал законодателей сделать больше, чтобы помочь Украине и наказать Россию.

Демократ от Массачусетса Ричард Нил сказал, что "господин Зеленский "показал нам абсолютные ужасы, которые Россия причиняет украинскому народу на глазах всего мира".

Что предшествовало: Джо Байден объявил на прошлой неделе, что Штаты и их европейские союзники предпримут новые шаги, чтобы изолировать Россию от глобальной торговой системы.

Напомним: 8 марта Соединенные Штаты ввели эмбарго на поставку российской нефти.

Темы: РосcияСШАБеларусьэкономика
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