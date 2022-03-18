Австралія та Нова Зеландія наклали санкції на Путіна та Дерипаску

Австралія оголосила санкції проти російських олігархів Віктора Вексельберга та Олега Дерипаски, а Нова Зеландія наклала санкції на президента РФ Володимира Путіна та низку російських посадовців.

Джерело: CNN з посиланням на міністра закордонних справ Австралії Маріс Пейн, Newsroom

Деталі: Санкційний список Австралії включає 11 російських банків і держструктур, зокрема Мінфін РФ та Фонд національного добробуду.

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Пряма мова Пейн: "Австралія тепер націлена на всі російські державні структури, відповідальні за випуск та управління суверенним боргом Росії… Більшість банківських активів Росії тепер підпадають під наші санкції разом із усіма організаціями, які керують суверенним боргом Росії".

Деталі: Нова Зеландія запровадила санкції проти Путіна, міністра закордонних справ Сергія Лаврова, колишнього президента Дмитра Медведєва та міністра оборони РФ Сергія Шойгу. Також у санкційний список потрапили 19 організацій, зокрема незаконного збройного формування "Козацька національна гвардія".