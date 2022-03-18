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Австралия и Новая Зеландия наложили санкции на Путина и Дерипаску

Анастасия КалатурПятница, 18 марта 2022, 06:00
ФОТО: GETTY

Австралия объявила санкции против российских олигархов Виктора Вексельберга и Олега Дерипаски, а Новая Зеландия наложила санкции на президента РФ Владимира Путина и ряд российских чиновников.

Источник: CNN со ссылкой на министра иностранных дел Австралии Марис Пейн, Newsroom

Детали: Санкционный перечень Австралии включает 11 российских банков и госструктур, в том числе Минфин РФ и Фонд государственного благостроя.

Прямая речь Пейн: "Австралия теперь нацелена на все российские государственные структуры, ответственные за выпуск и управление суверенным долгом России… Большинство банковских активов России теперь подпадают под наши санкции вместе со всеми организациями, управляющими суверенным долгом России".

Детали: Новая Зеландия ввела санкции против Путина, министра иностранных дел Сергея Лаврова, бывшего президента Дмитрия Медведева и министра обороны РФ Сергея Шойгу. Также в санкционный список попали 19 организаций, в том числе незаконное вооруженное формирование "Казацкая национальная гвардия".

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Темы: экономикасанкцииРосcияАвстралия
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