Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У Москві МВС та ФСБ ретельно перевіряють громадян України – ЗМІ

Ольга Глущенко П'ятниця, 18 березня 2022, 07:20
фото: Getty Images

МВС та ФСБ отримали рознарядку ретельно перевіряти всіх громадян України, які живуть у Москві.

Джерело: ОВД-Інфо з посиланням на розповіді двох незнайомих один з одним українців

Деталі: За словами українців, силовики самі не розуміють, що мають із ними робити. Комусь пропонують отримати громадянство Росії за прискореною процедурою, а на когось фабрикують протоколи про дрібне хуліганство.

Українка, яка живе у Москві, розповіла, що співробітник МВС попередив, що перевірятиме телефон.

А під час зустрічі у жінки запитували, чи має вона заборонену літературу, націоналістичну символіку або прапор України.

"Наприкінці розмови запитали, чи робитиму я дозвіл на тимчасове перебування або посвідку на проживання, або громадянство Росії.

Моїй знайомій на такому опитуванні пропонували зробити громадянство Росії. Запитали, з ким я спілкуюся в Україні. Записали телефон моєї матері в Україні, адресу, де вона зараз перебуває. Подивилися телефон", - розповіла жінка.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Українка також сказала, що в ОВС, окрім неї, були інші українці.

Студент-українець повідомив, що після початку війни він мав зустріч із ФСБ-шником, який ставив питання про участь у мітингах та інші провокаційні.

Коли ж українець вирішив поїхати з Москви до Риги, його не пустили до автобуса та забрали до ОВС, а на ранок на нього з'явився протокол, у якому вказувалося, ніби студент матюкався на вокзалі.

Далі над хлопцем був суд, який присудив йому 5 діб. Після цього студенту вдалося покинути Росію.

Теми: РосіяФСБукраїнці
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Азербайджан вдруге нагадав РФ, чий "Нагірний Карабах"

Зеленський – РФ: Поверніться на позиції до 24 лютого, і спробуємо вирішити питання Донбасу

Чемпіон світу з кікбоксингу загинув у бою за Маріуполь

Зеленський розповів, як дозволяв захисникам вийти із Маріуполя, а вони відмовились

Росіяни перевозять десятки тонн снарядів поблизу зони відчуження ЧАЕС – Генштаб ЗСУ

300 пар взуття на березі Дунаю: у Будапешті вшанували вбитих у Драмтеатрі Маріуполя

Усі новини...
Росія
Пентагон: ЗСУ відкинули частину російських військ на 30 км від Києва
Радбез ООН провалив голосування за резолюцію щодо України, подану Росією
Anonymous зламали Центробанк Росії
Останні новини
03:40
Хакери зламали телехолдинг з пропагандистськими каналами РФ, збираються “злити” 870 ГБ даних
03:03
ВіДЕО, фотоТисячі людей у всьому світі вийшли на акції підтримати Україну
02:46
"Оскар 2022": розпочалась 94-церемонія нагородження переможців
02:03
Ердоган у телефонній розмові закликав Путіна до припинення вогню в Україні
02:00
Мер Житомира: Немає підтверджень, що росіяни вдарили по місту
01:36
Генштаб: До РФ з України вивезли понад 600 тіл російських військових
01:30
Дуда: мені важко зрозуміти ставлення Орбана до війни в Україні
01:13
Росіяни звозять у Білорусь ракети для "Іскандерів" – Генштаб
01:07
Ракету по Волині випустили з Білорусі
01:01
Повітряні сили України за добу знищили 4 літаки, 1 вертоліт, 2 БПЛА і дві ракети ворога
Усі новини...