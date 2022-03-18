У Москві МВС та ФСБ ретельно перевіряють громадян України – ЗМІ

МВС та ФСБ отримали рознарядку ретельно перевіряти всіх громадян України, які живуть у Москві.

Джерело: ОВД-Інфо з посиланням на розповіді двох незнайомих один з одним українців

Деталі: За словами українців, силовики самі не розуміють, що мають із ними робити. Комусь пропонують отримати громадянство Росії за прискореною процедурою, а на когось фабрикують протоколи про дрібне хуліганство.

Українка, яка живе у Москві, розповіла, що співробітник МВС попередив, що перевірятиме телефон.

А під час зустрічі у жінки запитували, чи має вона заборонену літературу, націоналістичну символіку або прапор України.

"Наприкінці розмови запитали, чи робитиму я дозвіл на тимчасове перебування або посвідку на проживання, або громадянство Росії.

Моїй знайомій на такому опитуванні пропонували зробити громадянство Росії. Запитали, з ким я спілкуюся в Україні. Записали телефон моєї матері в Україні, адресу, де вона зараз перебуває. Подивилися телефон", - розповіла жінка.

Українка також сказала, що в ОВС, окрім неї, були інші українці.

Студент-українець повідомив, що після початку війни він мав зустріч із ФСБ-шником, який ставив питання про участь у мітингах та інші провокаційні.

Коли ж українець вирішив поїхати з Москви до Риги, його не пустили до автобуса та забрали до ОВС, а на ранок на нього з'явився протокол, у якому вказувалося, ніби студент матюкався на вокзалі.

Далі над хлопцем був суд, який присудив йому 5 діб. Після цього студенту вдалося покинути Росію.