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В Москве МВД и ФСБ тщательно проверяют граждан Украины – СМИ

Ольга ГлущенкоПятница, 18 марта 2022, 06:20
В Москве МВД и ФСБ тщательно проверяют граждан Украины – СМИ
фото: Getty Images

МВД и ФСБ получили разнарядку тщательно проверять всех граждан Украины, живущих в Москве.

Источник: ОВД-Инфо со ссылкой на рассказы двух незнакомых друг с другом украинцев

Детали: По словам украинцев, силовики сами не понимают, что должны с ними делать. Кому-то предлагают получить гражданство России по ускоренной процедуре, а на кого-то фабрикуют протоколы о мелком хулиганстве.

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Украинка, живущая в Москве, рассказала, что сотрудник МВД предупредил, что будет проверять телефон.

А при встрече у женщины спрашивали, есть ли у нее запрещенная литература, националистическая символика или флаг Украины.

"В конце разговора спросили, буду ли я делать разрешение на временное пребывание, либо вид на жительство, либо гражданство России.

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Моей знакомой на таком опросе предлагали сделать гражданство России. Спросили, с кем я общаюсь в Украине. Записали телефон моей матери в Украине, адрес, где она сейчас находится. Посмотрели телефон", – рассказала женщина.

Украинка также рассказала, что в ОВД, кроме нее, были и другие украинцы.

Студент-украинец сообщил, что после начала войны у него была встреча с ФСБшником, который задавал вопросы об участии в митингах и другие провокационные.

Когда же украинец решил уехать из Москвы в Ригу, его не пустили в автобус и забрали в ОВД, а на утро на него появился протокол, в котором указывалось, будто студент матерился на вокзале.

Далее над парнем был суд, который присудил ему 5 суток. После этого студенту удалось покинуть Россию.

Темы: РосcияФСБукраинцы
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