Росіяни гатили по Сєвєродонецьку та Рубіжному, двоє загиблих

Росіяни стріляли з артилерії і систем залпового вогню по Сєвєродонецьку та Рубіжному, у Сєвєродонецьку двоє людей загинули.

Джерело: голова Луганської ОДА Сергій Гайдай в TG

Деталі: Ще четверо осіб в Сєвєродонецьку отримали поранення.

Крім того, у Рубіжному двоє поранених. За ніч були пожежі в десятьох будинках та магазині.

Понад 20 житлових будинків та об’єктів інфраструктури – зруйнувано.

В деяких домівках поблизу місць обстрілів відсутні газ та вода.

Також росіяни відкривали вогонь по Кремінній та Привіллю.