Росіяни гатили по Сєвєродонецьку та Рубіжному, двоє загиблих
П'ятниця, 18 березня 2022, 07:29
Росіяни стріляли з артилерії і систем залпового вогню по Сєвєродонецьку та Рубіжному, у Сєвєродонецьку двоє людей загинули.
Джерело: голова Луганської ОДА Сергій Гайдай в TG
Деталі: Ще четверо осіб в Сєвєродонецьку отримали поранення.
Крім того, у Рубіжному двоє поранених. За ніч були пожежі в десятьох будинках та магазині.
Понад 20 житлових будинків та об’єктів інфраструктури – зруйнувано.
В деяких домівках поблизу місць обстрілів відсутні газ та вода.
Також росіяни відкривали вогонь по Кремінній та Привіллю.
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