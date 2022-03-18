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Росіяни гатили по Сєвєродонецьку та Рубіжному, двоє загиблих

Анастасія КалатурП'ятниця, 18 березня 2022, 06:29

Росіяни стріляли з артилерії і систем залпового вогню по  Сєвєродонецьку та Рубіжному, у Сєвєродонецьку двоє людей загинули.

Джерело: голова Луганської ОДА Сергій Гайдай в TG

Деталі: Ще четверо осіб в Сєвєродонецьку  отримали поранення.

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Крім того, у Рубіжному двоє поранених. За ніч були пожежі в десятьох будинках та магазині.

Понад 20 житлових будинків та об’єктів інфраструктури – зруйнувано.

В деяких домівках поблизу місць обстрілів відсутні газ та вода.

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Також росіяни відкривали вогонь по Кремінній та Привіллю.

Теми: війнаЛуганська областьРосія
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