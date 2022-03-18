Россияне били по Северодонецку и Рубежному, двое погибших
Пятница, 18 марта 2022, 07:29
Россияне стреляли из артиллерии и систем залпового огня по Северодонецку и Рубежному, в Северодонецке два человека погибли.
Источник: глава Луганской ОГА Сергей Гайдай в TG
Детали: Еще четверо человек в Северодонецке получили ранения.
Кроме того, в Рубежном двое раненых. За ночь были пожары в десяти домах и магазине.
Более 20 жилых домов и объектов инфраструктуры разрушены.
В некоторых домах вблизи мест обстрелов отсутствуют газ и вода.
Также россияне открывали огонь по Кременной и Привиллю.
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