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Россияне били по Северодонецку и Рубежному, двое погибших

Анастасия КалатурПятница, 18 марта 2022, 07:29

Россияне стреляли из артиллерии и систем залпового огня по Северодонецку и Рубежному, в Северодонецке два человека погибли.

Источник: глава Луганской ОГА Сергей Гайдай в TG

Детали: Еще четверо человек в Северодонецке получили ранения.

Кроме того, в Рубежном двое раненых. За ночь были пожары в десяти домах и магазине.

Более 20 жилых домов и объектов инфраструктуры разрушены.

В некоторых домах вблизи мест обстрелов отсутствуют газ и вода.

Также россияне открывали огонь по Кременной и Привиллю.

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Темы: войнаЛуганская областьРосcия
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