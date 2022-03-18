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"Барабашово" у Харкові: рятувальники намагаються не пустити вогонь на будинки

Олена РощінаП'ятниця, 18 березня 2022, 06:43
Барабашово у Харкові: рятувальники намагаються не пустити вогонь на будинки
Фото ДСНС

Станом на 7 ранку 18 березня триває ліквідація пожежі, що сталася 17 березня в одному з найбільших торговельних центрів міста Харкова – ринку "Барабашово". 

Джерело: оперативна інформація ДСНС станом на 07:00

Деталі: 17 березня в результаті обстрілу загорілись торгові павільйони у різних місцях ринку. Виклик до служби порятунку надійшов близько о 14:00. На місці події працює 21 одиниця пожежно-рятувальної техніки та близько 100 чоловік особового складу ДСНС.

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Горять торговельні павільйони та частково пошкоджено 2 житлових будинки

Усі зусилля підрозділів служби порятунку направлені на недопущення розповсюдження полум'я на житловий сектор та інші суміжні об'єкти. Загалом врятовано понад 10 житлових будинків. 

Під час гасіння пожежі ворог завдав повторний обстріл, у ході якого отримали численні осколкові поранення 2 рятувальників. Їх негайно було направлено до лікувального закладу. Під час госпіталізації, один з рятувальників від отриманих травм загинув.

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Пожежу після обстрілу школи в місті Мерефа, що у Харківському районі області, загасили о 17:30. 

За добу рятувальники здійснили 42 виїзди для ліквідації пожеж, а також розбирання завалів зруйнованих будівель.

Минулої доби також проводились пошукові роботи та розбирання завалів у Київському, Шевченківському та Немишлянському районах Харкова, а також Харківському районі області.

Підрозділи ДСНС протягом дня здійснювали виїзди на гасіння пожеж житлових багатоповерхівок та приватних будівель, торговельних та інших об'єктів. Пожежі виникали у Шевченківському, Київському, Немишлянському та Московському районах міста Харкова, а також Харківському та Ізюмському районах області.

Піротехнічні підрозділи ДСНС відпрацювали близько 30 адрес, де знаходились спрацьовані та не розірвані вибухонебезпечні предмети.

Теми: ХарківХарківська областьпожежавійна
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