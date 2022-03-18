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"Барабашово" в Харькове: спасатели пытаются не пустить огонь на дома

Елена РощинаПятница, 18 марта 2022, 06:43
Барабашово в Харькове: спасатели пытаются не пустить огонь на дома
Фото ГСЧС

По состоянию на 7 утра 18 марта продолжается ликвидация пожара, который произошел 17 марта в одном из крупнейших торговых центров города Харькова – рынке "Барабашово".

Источник: оперативная информация ГСЧС по состоянию на 07:00

Детали: 17 марта в результате обстрела загорелись торговые павильоны в разных местах рынка. Вызов в службу спасения поступил около 14:00. На месте происшествия работает 21 единица пожарно-спасательной техники и около 100 человек личного состава ГСЧС.

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Горят торговые павильоны и частично повреждены 2 жилых дома.

Все усилия подразделений службы спасения направлены на предотвращение распространения пламени на жилищный сектор и другие смежные объекты. В общей сложности спасены более 10 жилых домов.

Во время тушения пожара враг нанес повторный обстрел, в ходе которого получили многочисленные осколочные ранения 2 спасателей. Они были немедленно направлены в лечебное учреждение. Во время госпитализации один из спасателей от полученных травм погиб.

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Пожар после обстрела школы в городе Мерефа Харьковского района области потушили в 17:30.

За сутки спасатели совершили 42 выезда для ликвидации пожаров, а также разбор завалов разрушенных зданий.

За прошедшие сутки проводились поисковые работы и разборы завалов в Киевском, Шевченковском и Немышлянском районах Харькова, а также Харьковском районе области.

Подразделения ГСЧС в течение дня осуществляли выезды на тушение пожаров жилых многоэтажек и частных зданий, торговых и других объектов. Пожары возникали в Шевченковском, Киевском, Немышлянском и Московском районах города Харькова, Харьковском и Изюмском районах области.

Пиротехнические подразделения ГСЧС отработали около 30 адресов, где находились срабтавшие и не разорвавшиеся взрывоопасные предметы.

Темы: ХарьковХарьковская областьпожарвойна
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