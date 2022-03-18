У Польщі готують можливість для українців обміняти свої гривні на злоті

Нацбанк Польщі повідомив, що орієнтовно з середини наступного тижня українці у Польщі зможуть обмінювати свою готівкову гривню на злоті.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

"У зв’язку зі значним напливом до Польщі біженців з України, що мають з собою гривню готівкою, Нацбанк Польщі здійснює інтенсивні приготування, щоб уможливити обмін гривні на злоті", - йдеться у заяві банку.

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З початком війни в Україні та виїздом до Польщі сотень тисяч українців у багатьох виникли труднощі з тим, що польські банки не хотіли обмінювати українську валюту на польську - через одночасний великий запит та ризик знецінення гривні. Деякі люди опинились у ситуації, коли змушені погоджуватися на обмін за надто невигідним курсом, щоб отримати польську валюту для купівлі продуктів і речей першої необхідності.

Нацбанк повідомив, що почав співпрацю з найбільшим кредитором країни PKO BP, щоб уможливити обмін валюти для українських біженців.

Планується, що обмінювати можна буде банкноти номіналом 100, 200, 500 і 1000 гривень, загалом - до 10 000 гривень на одну особу в установах PKO BP.

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Також повідомляється, що Європейський центральний банк працює над фінансовим інструментом на рівні ЄС, щоб спростити обмін валюти у Європі для українців, що мають заощадження у гривні.

За останніми даними, з початку повномасштабної війни польський кордон перетнули близько 2 мільйонів українців. Ця цифра включає і тих, хто через територію Польщі рушив до інших країн Європи. Загальну кількість людей, що виїхали з України за три тижні, оцінюють у 3 млн осіб.