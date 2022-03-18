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У Польщі готують можливість для українців обміняти свої гривні на злоті

"Європейська правда"П'ятниця, 18 березня 2022, 06:53

Нацбанк Польщі повідомив, що орієнтовно з середини наступного тижня українці у Польщі зможуть обмінювати свою готівкову гривню на злоті. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

"У зв’язку зі значним напливом до Польщі біженців з України, що мають з собою гривню готівкою, Нацбанк Польщі здійснює інтенсивні приготування, щоб уможливити обмін гривні на злоті",  - йдеться у заяві банку.

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З початком війни в Україні та виїздом до Польщі сотень тисяч українців у багатьох виникли труднощі з тим, що польські банки не хотіли обмінювати українську валюту на польську - через одночасний великий запит та ризик знецінення гривні. Деякі люди опинились у ситуації, коли змушені погоджуватися на обмін за надто невигідним курсом, щоб отримати польську валюту для купівлі продуктів і речей першої необхідності. 

Нацбанк повідомив, що почав співпрацю з найбільшим кредитором країни PKO BP, щоб уможливити обмін валюти для українських біженців. 

Планується, що обмінювати можна буде банкноти номіналом 100, 200, 500 і 1000 гривень, загалом - до 10 000 гривень на одну особу  в установах PKO BP.

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Також повідомляється, що Європейський центральний банк працює над фінансовим інструментом на рівні ЄС, щоб спростити обмін валюти у Європі для українців, що мають заощадження у гривні. 

За останніми даними, з початку повномасштабної війни польський кордон перетнули близько 2 мільйонів українців. Ця цифра включає і тих, хто через територію Польщі рушив до інших країн Європи. Загальну кількість людей, що виїхали з України за три тижні, оцінюють у 3 млн осіб. 

Теми: ПольщаУкраїнабіженцівалюта
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