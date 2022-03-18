В Польше готовят возможность для украинцев обменять свои гривны на злотые

Нацбанк Польши сообщил, что ориентировочно с середины следующей недели украинцы в Польше смогут обменивать свою наличную гривну на злотые.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

"В связи со значительным наплывом в Польшу беженцев из Украины, имеющих с собой гривну наличными, Нацбанк Польши осуществляет интенсивные приготовления, чтобы сделать возможным обмен гривны на злотые", - говорится в заявлении банка.

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С началом войны в Украине и выездом в Польшу сотен тысяч украинцев у многих возникли трудности из-за того, что польские банки не хотели обменивать украинскую валюту на польскую – из-за одновременного большого спроса и риска обесценивания гривни. Некоторые люди оказались в ситуации, когда вынуждены соглашаться на обмен по слишком невыгодному курсу, чтобы получить польскую валюту для покупки продуктов и вещей первой необходимости.

Нацбанк сообщил, что начал сотрудничество с крупнейшим кредитором страны PKO BP, чтобы упростить обмен валюты для украинских беженцев.

Планируется, что обменивать можно будет банкноты номиналом 100, 200, 500 и 1000 гривен, всего - до 10 000 гривен на одного человека в учреждениях PKO BP.

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Также сообщается, что Европейский центральный банк работает над финансовым инструментом на уровне ЕС, чтобы упростить обмен валюты в Европе для украинцев, имеющих сбережения в гривне.

По последним данным, с начала полномасштабной войны польскую границу пересекли около 2 миллионов украинцев. Эта цифра включает и тех, кто через территорию Польши поехал в другие страны Европы. Общее количество людей, выехавших из Украины за три недели, оценивают в 3 млн человек.