18 березня будуть зелені коридори на Сумщині — графік

18 березня будуть працювати гуманітарні коридори на Сумщині.

Джерело: голова ОДА Сумщини Дмитро Живицький

Деталі: Час відправлення колон з усіх міст - 9 ранку (крім Сум). Місце відправлення з усіх населених пунктів - площі перед міськими/селищними радами (окрім Сум і Тростянця).

Напрямки:

Суми - Полтавська область (Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни). З Сум виїжджають колони людей на особистому транспорті, а з міста Лохвиця на Сумщину будуть відправлені автобуси для вивезення людей, які не мають особистого транспорту.

Час прибуття автобусів в усі точки збору з 13:00 до 14:00.

Місця збору у Сумах:

Основний виїзд: біля пам'ятника Альоші, (р-н школи 2).

Додаткові точки збору (лише для вагітних, жінок з дітьми, людей похилого віку, людей з інвалідністю)

БК "Хімік"

вул. Інтернаціоналістів, біля риночку, ТЦ "Світлана"

"Більбоу" на пр. Курському

ТЦ "Мануфактура"

Маршрут руху містом на виїзд у бік м. Суми – вул. Кеніга стадіон ім. Куца - вул. Скрябіна - вул. Татаренко - вул. Б. Хмельницького – вул. Гришина (об'їзна) – вул. Шевченка і далі у бік міста Суми.

Тростянець - Полтавська область (Тростянець, Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни). Частково на автобусах та на особистому транспорті. Місце збору: стадіон ім. Кеніга. Виїзд автобусів - від ПТУ о 9:00 Для автомобілів - рух містом на виїзд у бік м. Суми – вул. Кеніга стадіон ім.Куца - вул.Скрябіна - вул.Татаренко - вул. Б. Хмельницького - вул. Гришина (об'їзна) - вул. Шевченка і далі у бік Сум.

Лебедин - Полтавська область (Лебедин, Штепівка, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни). З міста Лебедин виїжджають колони людей на особистому транспорті та автобусах.

Конотоп - Полтавська область (Конотоп, Шевченкове, Хмелів, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни). З міста Конотоп виїжджають колони людей на особистому транспорті та автобусах.

Велика Писарівка – Полтава (Велика Писарівка, Охтирка, Хухра, Котельва, Полтава). Із селища Велика Писарівка виїжджають колони людей на особистому транспорті та автобусах.

Краснопілля - Полтавська область (Краснопілля, Верхня Сироватка, Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава). Частково на автобусах та на особистому транспорті.

В евакуаційні автобуси сідають: жінки, діти, люди похилого віку, люди з інвалідністю. В першу чергу в автобуси сідають вагітні, жінки з дітьми, люди з інвалідністю, люди похилого віку. З домашніми улюбленцями людей в евакуаційні автобуси беруть. Чоловіків, окрім як за кермом легкових авто, бути не може.