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18 марта будут зеленые коридоры в Сумской области — график

Анастасия КалатурПятница, 18 марта 2022, 06:55

18 марта будут работать гуманитарные коридоры в Сумской области.

Источник: глава ОГА Сумщины Дмитрий Живицкий

Детали: Время отправления колонн со всех городов – 9 утра (кроме Сум). Место отправления со всех населенных пунктов – площади перед городскими/поселковыми советами (кроме Сум и Тростянца).

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Направления:

Сумы - Полтавская область (Сумы, Голубовка, Ольшана, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны). Из Сум выезжают колонны людей на личном транспорте, а из города Лохвица в Сумскую область будут отправлены автобусы для вывоза людей, не имеющих личного транспорта.

Время прибытия автобусов во все точки сбора с 13:00 до 14:00.

ВИДЕО ДНЯ

Места сбора в Сумах:

Основной выезд: возле памятника Алеше (р-н школы 2).

Дополнительные точки сбора (только для беременных, женщин с детьми, пожилых людей, людей с инвалидностью)

  • БК "Химик"
  • ул. Интернационалистов, возле рынка, ТЦ "Светлана"
  • "Бильбоу" на пр. Курском
  • ТЦ "Мануфактура"

Маршрут движения по городу на выезд в сторону г. Сумы – ул. Кениг стадион им. Куца – ул. Скрябина – ул. Татаренко – ул. Б. Хмельницкого – ул. Гришина (объездная) – ул. Шевченко и дальше в сторону города Сумы.

Тростянец - Полтавская область (Тростянец, Сумы, Голубовка, Ольшана, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны). Частично на автобусах и личном транспорте. Место сбора: стадион им.Кенига. Выезд автобусов - от ПТУ в 9:00 Для автомобилей движение городом на выезд в сторону г. Сумы – ул. Кениг стадион им. Куца - ул. Скрябина - ул. Татаренко - ул. Б. Хмельницкого - ул. Гришина (объездная) - ул. Шевченко и дальше в сторону Сум.

Лебедин - Полтавская область (Лебедин, Штеповка, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны). Из города Лебедин выезжают колонны на личном транспорте и автобусах.

Конотоп - Полтавская область (Конотоп, Шевченково, Хмелев, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны). Из Конотопа выезжают колонны людей на личном транспорте и автобусах.

Большая Писаревка – Полтава (Большая Писаревка, Ахтырка, Хухра, Котельва, Полтава). Из поселка Великая Писаревка выезжают колонны людей на личном транспорте и автобусах.

Краснополье - Полтавская область (Краснополье, Верхняя Сыворотка, Сумы, Голубовка, Ольшана, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны, Полтава). Частично на автобусах и личном транспорте.

В эвакуационные автобусы садятся: женщины, дети, пожилые люди, люди с инвалидностью. В первую очередь в автобусы садятся беременные, женщины с детьми, люди с инвалидностью, пожилые люди. С домашними любимцами людей в эвакуационные автобусы берут. Мужчин, кроме как за рулем легковых автомобилей, быть не может.

Темы: Сумская областьэвакуация
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