Хакери розмістили в онлайн-ЗМІ символіку військових РФ – їхні сервери вичислили

Російські хакери втрутилися в роботу українських онлайн-медіа та розмістили на їхніх сторінках символіку військових РФ, але фахівці з кібербезпеки ідентифікували мережі та сервери, які зловмисники використовували для атаки, – і ліквідували загрозу.

Джерело: Національна поліція

Деталі: Представники профільних правоохоронних органів (Кіберполіції, Держспецзв’язку, СБУ, Національного координаційного центру кібербезпеки) провели ретельну перевірку факту втручання в роботу сайтів онлайн-ЗМІ, які зазнали атаки хакерів з РФ.

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За результатами атаки на головних сторінках сайтів розміщено заборонену в Україні символіку, яку також використовують військові РФ.

У результаті атаки не постраждали жодні персональні дані чи інформація, яка містилася на ресурсах.

Дослівно Нацполіція: "Першими результатами розслідування є ідентифікація мережі та серверів, які зловмисники використовували для атаки. І це, своєю чергою, свідчить про їхній низький рівень підготовки.

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Дії правопорушників будуть кваліфіковані як підтримка країни, яка вчиняє злочини проти людства та людяності.

Попри низький рівень підготовки зловмисників, наші фахівці встановили, що підготовка та експлуатація вразливості рекламного додатка готувалася від початку відкритої російської агресії. Натомість за цей час Збройні сили України та територіальна оборона ліквідували понад 14 000 окупантів, а також більше 3 300 одиниць їхньої техніки".

Деталі: Наразі загрозу ліквідовано, усі ресурси відновили свою роботу.

Докази, зібрані під час розслідування, будуть використані для притягнення винних до відповідальності.