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Хакеры разместили в онлайн-СМИ символику военных РФ – их серверы вычислили

Елена РощинаПятница, 18 марта 2022, 10:22

Российские хакеры вмешались в работу украинских онлайн-медиа и разместили на их страницах символику военных РФ, но специалисты по кибербезопасности идентифицировали сети и сервера, которые злоумышленники использовали для атаки – и ликвидировали угрозу.

Источник: Национальная полиция

Детали: Представители профильных правоохранительных органов (Киберполиции, Госспецсвязи, СБУ, Национального координационного центра кибербезопасности) провели тщательную проверку факта вмешательства в работу сайтов онлайн-СМИ, подвергшихся атакам хакеров из РФ.

По результатам атаки на главных страницах сайтов размещена запрещенная в Украине символика, которую также используют военные РФ.

В результате атаки не пострадали никакие персональные данные или информация, содержащаяся на ресурсах.

Дословно Нацполиция: "Первые результаты расследования – идентификация сети и серверов, которые злоумышленники использовали для атаки. И это, в свою очередь, свидетельствует об их низком уровне подготовки.

Действия правонарушителей будут квалифицированы как поддержка страны, совершающей преступления против человечества и человечности.

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Несмотря на низкий уровень подготовки злоумышленников, специалисты установили, что подготовка и эксплуатация уязвимости рекламного приложения готовилась с начала открытой российской агрессии. За это время Вооруженные силы Украины и территориальная оборона ликвидировали более 14 000 оккупантов, а также более 3 300 единиц их техники".

Детали: В настоящее время угроза ликвидирована, все ресурсы возобновили свою работу.

Доказательства, собранные в ходе расследования, будут использованы для привлечения виновных к ответственности.

Темы: хакерывойнаРосcия
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