Ніч у регіонах: Росія наносила авіаудари на заході, сході і півдні України

Уночі 18 березня російські окупанти нанесли авіаудари по Львівській, Сумській, Луганській, Донецькій, Миколаївській областях, у кількох регіонах 23-я ніч війни минула відносно спокійно.

Джерело: дані голів військових адміністрацій про ситуацію в регіонах України станом на 8:00 18 березня

Деталі: Відносно спокійно ніч минула у Житомирській області (декілька тривог), Кіровоградській, Дніпропетровській (зранку тривога), Запорізькій, Рівненській (одна повітряна тривога), Волинській, Вінницькій (лунали повітряні тривоги), Закарпатській, Хмельницькій (зранку повітряна тривога), Тернопільській (зранку повітряна тривога), Черкаській, Полтавській, Чернівецькій, Івано-Франківській (зранку одна тривога), Одеській (одна повітряна тривога вночі) областях.

Водночас на Київщині усю ніч лунали сигнали ракетних ударів. Найбільш гарячими точками залишаються: Бучанський район – Ірпінь, Буча, Ворзель, Гостомель, Макарів, Бородянка, напрямок Житомирської траси, Вишгородський район та 4 громади в Броварському районі.

На Чернігівщині тривали оборонні бої біля Чернігова. У більшості мікрорайонів міста немає світла, води. Зв’язок обмежений. Вночі кілька повітряних тривог, вдень і вночі кілька годин росіяни обстрілювали центр, спальні райони міста. Важка ситуація у приміських селах, у яких вороги розміщують свою техніку поміж хатами, залякують людей, відбирають їжу.

Сумщина. Російська армія обстрілювала з артилерії Охтирський район та околиці Сум. В селах цих районів російські окупанти повиганяли людей з хат, знущалися над ними, забирали їжу, ламали телефони та палили будинки. З деяких населених пунктів забирали усіх чоловіків в невідомому напрямку. Зранку Сумщина отримала підтвердження гуманітарних коридорів до Полтавської області з міст: Суми, Тростянець, Лебедин, Конотоп та селищ Краснопілля і Велика Писарівка.

Харківщина. У Харкові рятувальники досі гасять пожежу на харківському ринку. Під час повторного обстрілу торгівельних павільйонів загинув рятувальник. Вогонь перекинувся на сусідні житлові будинки. Продовжуються атаки росіян на житлові райони. Тривають бої на Ізюмському, Дергачівському, Чугуївському напрямках.

Львівщина. Ніч була неспокійною. У Львові близько 6:30 пролунало, за попередньою інформацією, три вибухи. Обставини і результати обстрілів з'ясовуються.

Луганщина. Понад 20 житлових та інфраструктурних об'єктів зруйновано за ніч у Сєвєродонецьку та Рубіжному. В Сєвєродонецьку постраждали будівля СБУ, водоканал, оптові бази. О 5:00 окупанти накрили "Градами" Кремінну та Лисичанськ. За ніч щонайменше двоє загиблих. Кількість жертв серед мирного населення уточнюється.

Донеччина. По всій лінії фронту на півночі та в центрі області тривали обстріли. Маріуполь залишається в облозі. Вуличні бої велись Мар'їнці та Красногорівці. Авдіївку обстрілювали вночі і обстрілюють станом на ранок. Також всю ніч ворог обстрілював Верхньоторецьке, Новобахмутовку, Красногорівку, обстріли продовжуються і на цей час.

Миколаївщина. На Миколаїв, Вознесенськ та Снігурівку були здійснені авіаудари, рятувальники гасять пожежі. Дані про постраждалих уточнюються. В області продовжуються бої. На окупованих територіях російські окупанти тероризують місцеві населення в селах.

Херсонщина. За останню добу на Херсонщині зменшилася кількість вибухів та пострілів. Не зважаючи на це, область перебуває на межі гуманітарної катастрофи. В самому Херсоні російські загарбники встановили нові блок-пости. Люди чекають на зелені коридори.