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Ночь в регионах: Россия наносила авиаудары на западе, востоке и юге Украины

Ирина БалачукПятница, 18 марта 2022, 08:19
Ночь в регионах: Россия наносила авиаудары на западе, востоке и юге Украины
Харьков после российских обстрелов. Фото ГСЧС

Ночью 18 марта российские оккупанты нанесли авиаудары по Львовской, Сумской, Луганской, Донецкой, Николаевской областях, в нескольких регионах 23-я ночь войны прошла относительно спокойно.

Источник: данные глав военных администраций о ситуации в регионах Украины по состоянию на 8:00 18 марта

Детали: Относительно спокойно ночь прошла в Житомирской области (несколько тревог), Кировоградской, Днепропетровской (утром тревога), Запорожской, Ровенской (одна воздушная тревога), Волынской, Винницкой (звучали воздушные тревоги), Закарпатской, Хмельницкой (утром воздушная тревога), Тернопольской (утром воздушная тревога), Черкасской, Полтавской, Черновицкой, Ивано-Франковской (утром одна тревога), Одесской (одна воздушная тревога ночью) областях.

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В то же время в Киевской области всю ночь звучали сигналы ракетных ударов. Наиболее горячими точками остаются: Бучанский район – Ирпень, Буча, Ворзель, Гостомель, Макаров, Бородянка, направление Житомирской трассы, Вышгородский район и 4 общины в Броварском районе.

В Черниговской области продолжались оборонные бои возле Чернигова. В большинстве микрорайонов города нет света, воды. Связь ограничена. Ночью несколько воздушных тревог, днем ​​и ночью несколько часов россияне обстреливали центр, спальные районы города. Тяжелая ситуация в пригородных селах, в которых враги размещают свою технику между домами, запугивают людей, отбирают еду.

Сумская область. Российская армия обстреливала из артиллерии Ахтырский район и окрестности Сум. В селах этих районов российские оккупанты выгоняли людей из домов, издевались над ними, забирали еду, ломали телефоны и жгли дома. Из некоторых населенных пунктов забирали всех мужчин в неизвестном направлении. Утром Сумская область получила подтверждение гуманитарных коридоров в Полтавскую область из городов: Сумы, Тростянец, Лебедин, Конотоп и поселков Краснополье и Большая Писаревка.

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Харьковщина. В Харькове спасатели до сих пор тушат пожар на харьковском рынке. Во время повторного обстрела торговых павильонов погиб спасатель. Огонь перекинулся на соседние жилые дома. Продолжаются атаки россиян на жилые районы. Продолжаются бои на Изюмском, Дергачевском, Чугуевском направлениях.

Львовская область. Ночь была неспокойной. Во Львове около 6:30 прогремели, по предварительной информации, три взрыва. Обстоятельства и результаты обстрелов выясняются.

Луганская область. Более 20 жилых и инфраструктурных объектов разрушены за ночь в Северодонецке и Рубежном. В Северодонецке пострадали здание СБУ, водоканал, оптовые базы. В 5:00 оккупанты накрыли "Градами" Кременную и Лисичанск. За ночь по меньшей мере двое погибших. Число жертв среди мирного населения уточняется.

Донецкая область. По всей линии фронта на севере и центре области продолжались обстрелы. Мариуполь остается в осаде. Уличные бои велись в Марьинке и Красногоровке. Авдеевку обстреливали ночью и обстреливают по состоянию на утро. Также всю ночь враг обстреливал Верхнеторецкое, Новобахмутовку, Красногоровку, обстрелы продолжаются и сейчас.

Николаевщина. На Николаев, Вознесенск и Снегиревку были совершены авиаудары, спасатели тушат пожары. Данные о пострадавших уточняются. В области продолжаются бои. На оккупированных территориях российские захватчики терроризируют местное население в селах.

Херсонская область. За последние сутки в Херсонской области уменьшилось количество взрывов и выстрелов. Несмотря на это, область находится на грани гуманитарной катастрофы. В самом Херсоне российские оккупанты установили новые блокпосты. Люди ждут зеленые коридоры.

Темы: Украинавойна
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