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Після 22 днів війни російська армія втратила 93 літаки, понад 200 артилерійський систем

Валентина РоманенкоП'ятниця, 18 березня 2022, 09:22
ілюстративне фото. бойовий вертоліт РФ, збитий 16 березня

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Російська Федерація втратила 14200 осіб живої сили, майже сотню літаків понад 200 артилерійський систем.

Джерело: дані Генерального штабу станом на п'ятницю

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 18.03 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 14200 осіб,
  • танків ‒ 450 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 1448 од,
  • артилерійських систем – 205 од,
  • РСЗВ - 72 од,
  • засоби ППО - 43 од,
  • літаків – 93 од,
  • гелікоптерів – 112 од,
  • автомобільної техніки - 879 од,
  • кораблі /катери - 3 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 12.
  • спеціальна техніка - 11.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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Теми: війнаРосіяармія
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