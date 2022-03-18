После 22 дней войны российская армия потеряла 93 самолета, более 200 артиллерийских систем

С начала полномасштабного вторжения в Украину Российская Федерация потеряла 14200 человек живой силы, около сотни самолетов, более 200 артиллерийских систем.

Источник: данные Генерального штаба по состоянию на пятницу

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 18.03 ориентировочно составили:

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личного состава – около 14200 человек,

танков ‒ 450 ед,

боевых бронированных машин ‒ 1448 ед,

артиллерийских систем – 205 ед,

РСЗО - 72 ед,

средства ПВО - 43 ед,

самолетов – 93 ед,

вертолетов – 112 ед,

автомобильной техники - 879 ед,

корабли /катера - 3 ед,

цистерн с ГСМ – 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 12,

специальная техника – 11.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.