Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

После 22 дней войны российская армия потеряла 93 самолета, более 200 артиллерийских систем

Валентина РоманенкоПятница, 18 марта 2022, 08:22
После 22 дней войны российская армия потеряла 93 самолета, более 200 артиллерийских систем
иллюстративное фото. боевой вертолет РФ, сбитый 16 марта

С начала полномасштабного вторжения в Украину Российская Федерация потеряла 14200 человек живой силы, около сотни самолетов, более 200 артиллерийских систем.

Источник: данные Генерального штаба по состоянию на пятницу

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 18.03 ориентировочно составили:

Реклама:
  • личного состава – около 14200 человек,
  • танков ‒ 450 ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 1448 ед,
  • артиллерийских систем – 205 ед,
  • РСЗО - 72 ед,
  • средства ПВО - 43 ед,
  • самолетов – 93 ед,
  • вертолетов – 112 ед,
  • автомобильной техники - 879 ед,
  • корабли /катера - 3 ед,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 12,
  • специальная техника – 11.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Темы: войнаРосcияармия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Все новости...
война
На Таврическом направлении защитники уничтожили еще более полусотни захватчиков – Тарнавский
Атака дронов на Псков: первые спутниковые снимки аэродрома
Самый успешный на сегодня удар – экс-глава разведки Финляндии об атаке на Псков
Последние новости
07:59
Потери России в войне превысили 355 тысяч солдат – Генштаб ВСУ
07:51
Генсек Совета Европы осудила очередной обстрел Россией Херсона
07:23
Россияне атаковали Украину 46 "Шахедами": ПВО работала в 8 областях, сбито 32 дрона
07:17
На фронте 26 декабря произошло 80 боевых столкновений с врагом - Генштаб
06:58
ISW проанализировал бои за Марьинку
06:42
Ситуация хуже, чем была с Бахмутом – Данилов об обороне Марьинки
05:44
У России возникли проблемы с поставками нефти в Индию – Reuters
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
ОбновленоМинобороны РФ заявило о сбитии двух украинских беспилотников
Все новости...
Реклама: