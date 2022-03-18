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После 22 дней войны российская армия потеряла 93 самолета, более 200 артиллерийских систем

Валентина РоманенкоПятница, 18 марта 2022, 09:22
иллюстративное фото. боевой вертолет РФ, сбитый 16 марта

С начала полномасштабного вторжения в Украину Российская Федерация потеряла 14200 человек живой силы, около сотни самолетов, более 200 артиллерийских систем.

Источник: данные Генерального штаба по состоянию на пятницу

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 18.03 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 14200 человек,
  • танков ‒ 450 ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 1448 ед,
  • артиллерийских систем – 205 ед,
  • РСЗО - 72 ед,
  • средства ПВО - 43 ед,
  • самолетов – 93 ед,
  • вертолетов – 112 ед,
  • автомобильной техники - 879 ед,
  • корабли /катера - 3 ед,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 12,
  • специальная техника – 11.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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Темы: войнаРосcияармия
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