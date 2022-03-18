После 22 дней войны российская армия потеряла 93 самолета, более 200 артиллерийских систем
Пятница, 18 марта 2022, 09:22
С начала полномасштабного вторжения в Украину Российская Федерация потеряла 14200 человек живой силы, около сотни самолетов, более 200 артиллерийских систем.
Источник: данные Генерального штаба по состоянию на пятницу
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 18.03 ориентировочно составили:
- личного состава – около 14200 человек,
- танков ‒ 450 ед,
- боевых бронированных машин ‒ 1448 ед,
- артиллерийских систем – 205 ед,
- РСЗО - 72 ед,
- средства ПВО - 43 ед,
- самолетов – 93 ед,
- вертолетов – 112 ед,
- автомобильной техники - 879 ед,
- корабли /катера - 3 ед,
- цистерн с ГСМ – 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 12,
- специальная техника – 11.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
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