Путін озвучив Ердогану свої нинішні вимоги до України

Президент РФ Владімір Путін у четвер 17 березня провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом та розповів йому, чого російська сторона наразі вимагає від України у перемовинах.

Про це повідомляє BBC, цитуючи головного радника і речника президента Туреччини Ібрагіма Каліна, який був присутній під час розмови.

За його словами, головна вимога Кремля - "нейтралітет" України і відмова від євроатлантичного курсу.

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Далі РФ продовжує говорити про "роззброєння України, щоб вона не могла становити загрози для Росії", "захист російської мови" та "денацифікацію".

Також Росія має свої вимоги щодо статусу ОРДЛО та окупованого Криму, але конкретних деталей Калін не озвучив.

Путін нібито сказав, що перед фінальною домовленістю потрібна буде особиста зустріч із Зеленським.

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Нагадаємо, днями Financial Times опублікували нібито проєкт домовленості між Україною та РФ про припинення війни. За даними видання, угода включає оголошення Києвом відмови від вступу в НАТО в обмін на безпекові гарантії від союзників та виведення російських військ з України, які зайшли на її територію після 24 лютого.

В Офісі президента заявили, що ця редакція відображає позицію російської сторони.

Водночас, 17 березня радник глави офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що у НАТО "немає сили зупинити Владіміра Путіна", тому Україна хоче створити новий альянс, щоб покласти край війні.

Він також сказав, що узгодження спірних моментів на переговорах з Росією для укладання мирної угоди може зайняти від кількох днів до півтора тижня, після чого буде розпочата підготовка можливої зустрічі президентів України та Росії.

В МЗС України заявили, що Туреччина готова розглянути можливість стати гарантом безпеки України в майбутньому.