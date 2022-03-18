Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Путин озвучил Эрдогану свои нынешние требования к Украине

"Европейская правда"Пятница, 18 марта 2022, 08:28
Путин озвучил Эрдогану свои нынешние требования к Украине
Путин и Эрдоган, фото Getty Images

Президент РФ Владимир Путин в четверг 17 марта провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и рассказал ему, чего российская сторона требует от Украины в переговорах.

Об этом сообщает BBC, цитируя главного советника и представителя президента Турции Ибрагима Калина, присутствовавшего во время разговора.

По его словам, главное требование Кремля – "нейтралитет" Украины и отказ от евроатлантического курса.

Реклама:

Далее РФ продолжает говорить о "разоружении Украины, чтобы она не могла представлять угрозы для России", "защите русского языка" и "денацификации".

Также у России есть свои требования относительно статуса ОРДЛО и оккупированного Крыма, но конкретных деталей Калин не озвучил.

Путин якобы сказал, что перед финальной договоренностью потребуется личная встреча с Зеленским.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, на днях Financial Times опубликовали якобы проект договоренности между Украиной и РФ о прекращении войны. По данным издания, соглашение включает объявление Киевом отказа от вступления в НАТО в обмен на гарантии безопасности от союзников и вывод российских войск из Украины, зашедших на её территорию после 24 февраля.

В Офисе президента заявили, что эта редакция отражает позицию российской стороны.

В то же время, 17 марта советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что у НАТО "нет сил остановить Владимира Путина", поэтому Украина хочет создать новый альянс, чтобы положить конец войне.

Он также сказал, что согласование спорных моментов на переговорах с Россией для заключения мирного соглашения может занять от нескольких дней до полутора недель, после чего будет начата подготовка возможной встречи президентов Украины и России.

В МИД Украины заявили, что Турция готова рассмотреть возможность стать гарантом безопасности Украины в будущем.

Темы: ПутинЭрдоганУкраинавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Все новости...
Путин
Путин впервые после выдачи ордера на его арест собрался за границу – СМИ
Путин сказал премьеру Индии, что на саммит G20 отправит Лаврова вместо себя
Стало известно, когда Эрдоган приедет к Путину – Bloomberg
Последние новости
07:59
Потери России в войне превысили 355 тысяч солдат – Генштаб ВСУ
07:51
Генсек Совета Европы осудила очередной обстрел Россией Херсона
07:23
Россияне атаковали Украину 46 "Шахедами": ПВО работала в 8 областях, сбито 32 дрона
07:17
На фронте 26 декабря произошло 80 боевых столкновений с врагом - Генштаб
06:58
ISW проанализировал бои за Марьинку
06:42
Ситуация хуже, чем была с Бахмутом – Данилов об обороне Марьинки
05:44
У России возникли проблемы с поставками нефти в Индию – Reuters
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
ОбновленоМинобороны РФ заявило о сбитии двух украинских беспилотников
Все новости...
Реклама: