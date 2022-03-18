У Харкові зруйновано будівлю Академії держуправління, є загиблий і постраждалі

У Харкові внаслідок ворожого обстрілу постраждали будівля вищого учбового закладу та житлові будинки, щонайменше одна людина загинула, 11 постраждали та одна перебуває під завалами.

Джерело: заступник глави Харківської ОДА Роман Семенуха у коментарі УП, ДСНС у Telegram

Деталі: У місті зруйновано будівлю Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при президентові України.

Фото ДСНС

За даними ДСНС, в двох житлових будинках пожежі ліквідовано.

фото ДСНС

Інформація про постраждалих уточнюється.