У Харкові зруйновано будівлю Академії держуправління, є загиблий і постраждалі
П'ятниця, 18 березня 2022, 08:34
У Харкові внаслідок ворожого обстрілу постраждали будівля вищого учбового закладу та житлові будинки, щонайменше одна людина загинула, 11 постраждали та одна перебуває під завалами.
Джерело: заступник глави Харківської ОДА Роман Семенуха у коментарі УП, ДСНС у Telegram
Деталі: У місті зруйновано будівлю Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при президентові України.
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За даними ДСНС, в двох житлових будинках пожежі ліквідовано.
Інформація про постраждалих уточнюється.