В Харькове разрушено здание Академии госуправления, есть погибший и пострадавшие
Пятница, 18 марта 2022, 09:34
В Харькове в результате вражеских обстрелов пострадало здание высшего учебного заведения и жилые дома, по меньшей мере, один человек погиб, 11 пострадали и один находится под завалами.
Источник: замглавы Харьковской ОГА Роман Семенуха в комментарии УП, ГСЧС в Telegram
Детали: В городе разрушено здание Харьковского регионального института государственного управления Национальной академии государственного управления при президенте Украины.
По данным ГСЧС, в двух жилых домах пожар ликвидирован.
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Информация о пострадавших уточняется.