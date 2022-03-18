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В Харькове разрушено здание Академии госуправления, есть погибший и пострадавшие

Катерина Тищенко, Ирина БалачукПятница, 18 марта 2022, 09:34
скриншот видео

В Харькове в результате вражеских обстрелов пострадало здание высшего учебного заведения и жилые дома, по меньшей мере, один человек погиб, 11 пострадали и один находится под завалами.

Источник: замглавы Харьковской ОГА Роман Семенуха в комментарии УП, ГСЧС в Telegram 

Детали: В городе разрушено здание Харьковского регионального института государственного управления Национальной академии государственного управления при президенте Украины.

 
Фото гсчс

По данным ГСЧС, в двух жилых домах пожар ликвидирован.

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Фото ГСЧС

Информация о пострадавших уточняется.

Темы: Харьковвойна
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