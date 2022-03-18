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18 березня мають працювати 9 гуманітарних коридорів

Ірина БалачукП'ятниця, 18 березня 2022, 09:40
Евакуація жителів Київщини 13 березня. Фото ДСНС

У п’ятницю, 18 березня, мають запрацювати 9 гуманітарних коридорів у Донецькій та Сумській областях.

Джерело: міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук на брифінгу 18 березня

Пряма мова Верещук: "На 18 березня погоджено 9 гуманітарних коридорів".

Деталі: У Донецькій області коридор працюватиме за маршрутом Маріуполь – Запоріжжя. Колона автобусів з бензовозом продовжила рух з селища Василівка. Після 9 ранку з Запоріжжя виїде друга колона.

Маріупольців, яким вдалося вирватися з міста, будуть перевозити з Бердянська до Запоріжжя.  

Тим, хто іде пішки, організують допомогу у Мангуші.  

У Сумській області коридори діятимуть:

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  • З Сум до Полтави,
  • З Тростянця, Лебедина, Конотопа, Краснопілля, Великої Писарівки до Полтави.

У Харківській області планується доставка гуманітарної допомоги до міст Балаклея та Ізюм.

Також, за словами Верещук, опрацьовується можливість доставки гуманітарної допомоги на 19 березня до Херсонської та Луганської областей.  

Теми: Українавійнаевакуація
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