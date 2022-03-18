18 березня мають працювати 9 гуманітарних коридорів
У п’ятницю, 18 березня, мають запрацювати 9 гуманітарних коридорів у Донецькій та Сумській областях.
Джерело: міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук на брифінгу 18 березня
Пряма мова Верещук: "На 18 березня погоджено 9 гуманітарних коридорів".
Деталі: У Донецькій області коридор працюватиме за маршрутом Маріуполь – Запоріжжя. Колона автобусів з бензовозом продовжила рух з селища Василівка. Після 9 ранку з Запоріжжя виїде друга колона.
Маріупольців, яким вдалося вирватися з міста, будуть перевозити з Бердянська до Запоріжжя.
Тим, хто іде пішки, організують допомогу у Мангуші.
У Сумській області коридори діятимуть:
- З Сум до Полтави,
- З Тростянця, Лебедина, Конотопа, Краснопілля, Великої Писарівки до Полтави.
У Харківській області планується доставка гуманітарної допомоги до міст Балаклея та Ізюм.
Також, за словами Верещук, опрацьовується можливість доставки гуманітарної допомоги на 19 березня до Херсонської та Луганської областей.