18 марта должны работать 9 гуманитарных коридоров
В пятницу, 18 марта, должно заработать 9 гуманитарных коридоров в Донецкой и Сумской областях.
Источник: министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук на брифинге 18 марта
Прямая речь Верещук: "На 18 марта согласовано 9 гуманитарных коридоров".
Детали: В Донецкой области коридор будет работать по маршруту Мариуполь – Запорожье. Колонна автобусов с бензовозом продолжила движение из поселка Васильевка. После 9 утра из Запорожья выедет вторая колонна.
Мариупольцев, которым удалось вырваться из города, будут перевозить из Бердянска в Запорожье.
Идущим пешком организуют помощь в Мангуше.
В Сумской области коридоры будут действовать:
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- Из Сум в Полтаву,
- Из Тростянца, Лебедина, Конотопа, Краснополья, Великой Писаревки в Полтаву.
В Харьковской области планируется доставка гуманитарной помощи в города Балаклея и Изюм.
Также, по словам Верещук, прорабатывается возможность доставки гуманитарной помощи на 19 марта в Херсонскую и Луганскую области.