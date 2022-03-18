18 марта должны работать 9 гуманитарных коридоров

В пятницу, 18 марта, должно заработать 9 гуманитарных коридоров в Донецкой и Сумской областях.

Источник: министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук на брифинге 18 марта

Прямая речь Верещук: "На 18 марта согласовано 9 гуманитарных коридоров".

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Детали: В Донецкой области коридор будет работать по маршруту Мариуполь – Запорожье. Колонна автобусов с бензовозом продолжила движение из поселка Васильевка. После 9 утра из Запорожья выедет вторая колонна.

Мариупольцев, которым удалось вырваться из города, будут перевозить из Бердянска в Запорожье.

Идущим пешком организуют помощь в Мангуше.

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В Сумской области коридоры будут действовать:

Из Сум в Полтаву,

Из Тростянца, Лебедина, Конотопа, Краснополья, Великой Писаревки в Полтаву.

В Харьковской области планируется доставка гуманитарной помощи в города Балаклея и Изюм.

Также, по словам Верещук, прорабатывается возможность доставки гуманитарной помощи на 19 марта в Херсонскую и Луганскую области.