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Генсек НАТО: розумію розчарування Зеленського, але війна не має вийти за межі України

"Європейська правда"П'ятниця, 18 березня 2022, 09:00
Генсек НАТО: розумію розчарування Зеленського, але війна не має вийти за межі України
Єнс Столтенберг. фото Getty Images

Генсек НАТО Єнс Столтенберг висловив розуміння щодо розчарування президента Володимира Зеленського і українського народу, але наголосив, що для Альянсу важливо уникнути ескалації.

Про це він сказав в ефірі ARD, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Tagesschau.

Столтенберг знову запевнив Україну в підтримці альянсу і водночас застеріг від розширення конфлікту.

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"Ми збільшили нашу військову та фінансову підтримку – Німеччина відіграє ключову роль у цих зусиллях", – сказав він. Також через "безпрецедентні санкції" Росія, за його словами, повинна заплатити "високу ціну" за війну.

Він підкреслив, що союзники по НАТО тренують українські війська з моменту незаконної анексії Криму Росією в 2014 році, "і все це допомогло проти вторгнення російських військ".

"Я розумію розчарування президента Зеленського та українського народу, оскільки вони є жертвами жорстокої безглуздої війни з вторгненням військ президента Путіна", - додав Столтенберг.

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Водночас, за його словами, необхідно забезпечити, "щоб цей конфлікт не вийшов з-під контролю та не вилився за кордони України".

Нагадаємо, радник глави офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що у НАТО немає сили зупинити Владіміра Путіна, тому Україна хоче створити новий альянс, щоб покласти край війні.

Теми: війнаНАТО
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