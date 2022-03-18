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Генсек НАТО: понимаю разочарование Зеленского, но война не должна выйти за пределы Украины

"Европейская правда"Пятница, 18 марта 2022, 10:00
Йенс Столтенберг. фото Getty Images

Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил понимание разочарования президента Владимира Зеленского и украинского народа, но подчеркнул, что для Альянса важно избежать эскалации.

Об этом он сказал в эфире ARD, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Tagesschau.

Столтенберг снова заверил Украину в поддержке альянса и вместе с тем предостерег от расширения конфликта.

"Мы увеличили нашу военную и финансовую поддержку – Германия играет ключевую роль в этих усилиях", – сказал он. Также из-за "беспрецедентных санкций" Россия, по его словам, должна заплатить "высокую цену" за войну.

Он подчеркнул, что союзники по НАТО тренируют украинские войска с момента незаконной аннексии Крыма Россией в 2014 году, "и все это помогло против вторжения российских войск".

"Я понимаю разочарование президента Зеленского и украинского народа, поскольку они являются жертвами жестокой бессмысленной войны с вторжением войск президента Путина", - добавил Столтенберг.

В то же время, по его словам, необходимо обеспечить, чтобы этот конфликт не вышел из-под контроля и не вылился за границы Украины.

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Напомним, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что у НАТО нет сил остановить Владимира Путина, поэтому Украина хочет создать новый альянс, чтобы положить конец войне.

Темы: войнаНАТО
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