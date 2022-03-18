Росіяни обстрілюють Житомирщину, є руйнування
П'ятниця, 18 березня 2022, 09:03
Російські війська обстрілюють Коростенський район Житомирської області, зруйновано кілька будівель.
Джерело: ДСНС
Деталі: 17 березня у с. Яблунівка Коростенського району внаслідок артилерійського обстрілу зруйновано 2 приватних житлових будинки та пошкоджено ще 2 будівлі.
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Вночі 18 березня у с. Залісся Коростенського району ворог пошкодив у двох приватних обійстях житловий будинок та господарську будівлю. Ще одна господарська споруда внаслідок обстрілів зазнала руйнувань з подальшим загорянням.
Загиблих та травмованих внаслідок цих обстрілів немає.
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