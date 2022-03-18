Росіяни обстрілюють Житомирщину, є руйнування

Російські війська обстрілюють Коростенський район Житомирської області, зруйновано кілька будівель.

Джерело: ДСНС

фото ДСНС

Деталі: 17 березня у с. Яблунівка Коростенського району внаслідок артилерійського обстрілу зруйновано 2 приватних житлових будинки та пошкоджено ще 2 будівлі.

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Вночі 18 березня у с. Залісся Коростенського району ворог пошкодив у двох приватних обійстях житловий будинок та господарську будівлю. Ще одна господарська споруда внаслідок обстрілів зазнала руйнувань з подальшим загорянням.

Загиблих та травмованих внаслідок цих обстрілів немає.