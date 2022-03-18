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Русские обстреливают Житомирскую область, есть разрушения

Катерина ТищенкоПятница, 18 марта 2022, 09:03
Русские обстреливают Житомирскую область, есть разрушения
Житомирская область, фото ГСЧС

Русские войска обстреливают Коростенский район Житомирской области, разрушены несколько зданий.

Источник: ГСЧС

 
фото ГСЧС

Детали: 17 марта в с. Яблунивка Коростенского района в результате артиллерийского обстрела разрушены 2 частных жилых дома и повреждены еще 2 здания.

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Ночью 18 марта в с. Залесье Коростенского района враг повредил в двух частных домовладениях жилой дом и хозяйственное здание. Еще одно хозяйственное сооружение в результате обстрелов потерпело разрушения с последующим возгоранием.

Погибших и травмированных в результате этих обстрелов нет.

 

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Темы: Житомирская областьвойна
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