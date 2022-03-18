Війська РФ обстріляли Краматорськ: є загиблі й поранені
П'ятниця, 18 березня 2022, 10:27
Російські війська завдали ракетного удару по Краматорську Донецької області, наразі відомо про 2 загиблих і 6 поранених.
Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram
Дослівно: "Зранку росіяни завдали ракетного удару по Краматорську.
Влучили у житловий будинок та адміністративну будівлю.
Наразі відомо про 2 загиблих та 6 поранених, інші подробиці встановлюємо".
У Краматорську годину тому скинули дві ракети. Ударною хвилею у будинку поруч вибило вікна. pic.twitter.com/avo9f6pZJ3— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 18, 2022
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