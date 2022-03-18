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Війська РФ обстріляли Краматорськ: є загиблі й поранені

Катерина ТищенкоП'ятниця, 18 березня 2022, 10:27
Краматорськ, скріншот відео

Російські війська завдали ракетного удару по Краматорську Донецької області, наразі відомо про 2 загиблих і 6 поранених.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram

Дослівно: "Зранку росіяни завдали ракетного удару по Краматорську.

Влучили у житловий будинок та адміністративну будівлю.

Наразі відомо про 2 загиблих та 6 поранених, інші подробиці встановлюємо".

Теми: Донецька областьвійна
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