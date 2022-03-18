Войска РФ обстреляли Краматорск: есть погибшие и раненые

Российские войска нанесли ракетный удар по Краматорску Донецкой области, в настоящее время известно о 2 погибших и 6 раненых.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram

Дословно: "Утром русские нанесли ракетный удар по Краматорску.

Попали в жилой дом и административное здание.

Сейчас известно о 2 погибших и 6 раненых, другие подробности устанавливаем".