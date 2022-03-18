Войска РФ обстреляли Краматорск: есть погибшие и раненые
Пятница, 18 марта 2022, 10:27
Российские войска нанесли ракетный удар по Краматорску Донецкой области, в настоящее время известно о 2 погибших и 6 раненых.
Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram
Дословно: "Утром русские нанесли ракетный удар по Краматорску.
Попали в жилой дом и административное здание.
Сейчас известно о 2 погибших и 6 раненых, другие подробности устанавливаем".
У Краматорську годину тому скинули дві ракети. Ударною хвилею у будинку поруч вибило вікна. pic.twitter.com/avo9f6pZJ3— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 18, 2022
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