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Польща представить ідею миротворчої місії в Україні на самітах НАТО і ЄС

"Європейська правда"П'ятниця, 18 березня 2022, 10:48

Уряд Польщі готується представити ідею миротворчої місії в Україні на саміті НАТО та на зустрічі Європейської ради.

Про це заявив речник польського уряду Пьотр Мюллер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство PAP.

"Я розумію, що зараз серед деяких країн Західної Європи панують стримані настрої, мені сумно про це говорити, але я переконаний, що подальший тиск у майбутньому може призвести до того, що буде організована така місія, яка убезпечувала б територію України, ще не захоплену Росією", - сказав він.

За його словами, не йдеться про місію, яка мала би вступити у безпосередній конфлікт з Росією.

"Вона має бути встановлена в тих місцях, які зараз не зайняті Росією, щоб надіслати чіткий сигнал, що ми не згодні з воєнними злочинами", - сказав Мюллер.

Речник польського уряду анонсував, що така пропозиція буде представлена на позачерговому саміті НАТО на наступному тижні і на засіданні Європейської ради.

"Тут не буде легких і швидких рішень, але щоб робити такі кроки, вже зараз слід випрацьовувати різні варіанти", - зазначив Мюллер.

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Нагадаємо, віцепрем’єр уряду Польщі та голова правлячої партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський під час візиту до Києва у вівторок запропонував направити в Україну миротворчу місію.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак на зустрічі міністрів оборони НАТО в середу в Брюсселі презентував проєкт створення миротворчої місії в Україні, але в США заявили, що присутність американських солдатів на території України лише продовжить війну.

Теми: ПольщаУкраїнавійна
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