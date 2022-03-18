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Польша представит идею миротворческой миссии в Украине на саммитах НАТО и ЕС

"Европейская правда"Пятница, 18 марта 2022, 09:48

Правительство Польши готовится представить идею миротворческой миссии в Украине на саммите НАТО и на встрече Европейского совета.

Об этом заявил спикер польского правительства Петр Мюллер, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство PAP.

"Я понимаю, что сейчас среди некоторых стран Западной Европы царят сдержанные настроения, мне грустно об этом говорить, но я убежден, что дальнейшее давление в будущем может привести к тому, что будет организована миссия, которая обеспечивала бы территорию Украины, еще не захваченную Россией", – сказал он.

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По его словам, речь не идет о миссии, которая должна вступить в непосредственный конфликт с Россией.

"Она должна быть установлена ​​в тех местах, которые сейчас не заняты Россией, чтобы послать четкий сигнал, что мы не согласны с военными преступлениями", - сказал Мюллер.

Представитель польского правительства анонсировал, что такое предложение будет представлено на внеочередном саммите НАТО на следующей неделе и на заседании Европейского совета.

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"Здесь не будет легких и быстрых решений, но чтобы делать такие шаги, уже сейчас следует вырабатывать разные варианты", - отметил Мюллер.

Напомним, вице-премьер правительства Польши и председатель правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский во время визита в Киев во вторник предложил направить в Украину миротворческую миссию.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак на встрече министров обороны НАТО в среду в Брюсселе представил проект создания миротворческой миссии в Украине, но в США заявили, что присутствие американских солдат на территории Украины только продолжит войну.

Темы: ПольшаУкраинавойна
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