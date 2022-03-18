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Президентка Європарламенту: Доки ми купуємо російський газ, ми даємо їм гроші на нові танки

"Європейська правда"П'ятниця, 18 березня 2022, 10:51

Президентка Європарламенту Роберта Метсола висловилася за якнайшвидше зменшення залежності Європи від російських енергоресурсів, оскільки це є непрямим фінансуванням збройної агресії РФ.

Як пише "Європейська правда", про це вона сказала в інтерв’ю литовському мовнику LRT.

Метсола зазначила, що те, що вже зробив ЄС для тиску на Росію, не може вважатися достатнім, доки війна триває. 

"Європарламент і ЄС щоденно мають надсилати чіткий сигнал: ми не зупинимось, доки це не припиниться", - підкреслила вона. 

Роберта Метсола нагадала, що Європарламент одразу закликав відключити Росію від платіжної системи SWIFT і далі наполягатиме, щоб під санкції потрапляли нові і нові російські банки.

"По-друге, потрібно зводити енергозалежність Європи від російського газу до нуля. Якщо цього не робити, ми продовжимо прямо й опосередковано фінансувати війну. Хоробрі українці щоденно палять російські танки - а ми даємо Росії гроші на виготовлення нових. Парламент дуже чітко висловив свою думку, що ЄС має зробити все можливе, аби жодна країна-член не залежала від газу з РФ", - наголосила президентка Європарламенту.

Вона зазначила, що розуміє, що зараз окремі країни не мають альтернативи російському газу, і це питання потрібно вирішувати, а також підготуватись до сценарію, що Кремль скористається цією вразливістю і припинить постачання до них. 

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"Ми вже спізнилися з енергонезалежністю, але рішення та альтернативи є", - зазначила Роберта Метсола.

Читайте також: План дій для ЄС – не давати Путіну гроші на нові танки.

Теми: УкраїнавійнаЄвропарламент
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