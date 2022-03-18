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Президент Европарламента: Пока мы покупаем российский газ, мы даем им деньги на новые танки

"Европейская правда"Пятница, 18 марта 2022, 12:51

Президент Европарламента Роберта Метсола высказалась за скорейшее уменьшение зависимости Европы от российских энергоресурсов, поскольку это является косвенным финансированием вооруженной агрессии РФ.

Как пишет "Европейская правда", об этом она сказала в интервью литовскому вещателю LRT.

Метсола отметила, что то, что уже сделал ЕС для давления на Россию, не может считаться достаточным, пока война продолжается.

"Европарламент и ЕС ежедневно должны посылать четкий сигнал: мы не остановимся, пока это не прекратится", - подчеркнула она.

Роберта Метсола напомнила, что Европарламент сразу призвал отключить Россию от платежной системы SWIFT и будет настаивать, чтобы под санкции попадали новые и новые российские банки.

"Во-вторых, нужно сводить энергозависимость Европы от российского газа к нулю. Если этого не делать, мы продолжим прямо и косвенно финансировать войну. Храбрые украинцы ежедневно жгут российские танки – а мы даем России деньги на новые. Парламент очень четко выразил свое мнение, что ЕС должен сделать все возможное, чтобы ни одна страна-член не зависела от газа из РФ", - подчеркнула президент Европарламента.

Она отметила, что понимает, что сейчас у отдельных стран нет альтернативы российскому газу, и этот вопрос нужно решать, а также подготовиться к сценарию, что Кремль воспользуется этой уязвимостью и прекратит поставки к ним.

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"Мы уже опоздали с энергонезависимостью, но решения и альтернативы есть", - отметила Роберта Метсола.

Читайте также: План действий для ЕС - не давать Путину деньги на новые танки.

Темы: УкраинавойнаЕвропарламент
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