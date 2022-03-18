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Пожежу на "Барабашовому" у Харкові вдалося локалізувати: врятовано 10 будинків

Євген Руденко, Валентина РоманенкоП'ятниця, 18 березня 2022, 10:55
фото ДСНС

Пожежним вдалося локалізувати пожежу на найбільшому ринку Європи – харківському "Барабашовому" - та врятувати від знищення 10 приватних будинків, що знаходяться поряд.

Джерело: мер Харкова Ігор Терехов та заступник голови Державної служби з надзвичайних ситуацій Роман Примуш у спільному ефірі телеканалів 18 березня

Пряма мова Терехова: "Пожежа на Барабашовому локалізована. Крім Барабашового, у нас і за ніч, і за ранок були влучання по адміністративних житлових будинках. Вже зруйновано у Харкові понад 700 будівель. Обстріли не припиняються. Але незважаючи на це, Харків був, є і буде українським. Харків тримається. Україна переможе".

Пряма мова Примуша: "Надзвичайно важка ситуація у Харківській області. Майже добу наші пожежники задіяні у ліквідації пожежі на Барабашовому. Це 7000 кв.м. Наразі вдалося локалізувати пожежу. Врятувати десять приватних будинків, що знаходяться поряд.

Окупант нехтує Женевською конвенцією. Прямо під час рятувальних робіт обстрілюють рятувальників. Це не поодинокий випадок (на Барабашово - УП), це відбувається по всій країні. Вже 19 рятувальників загинули під час виконання своїх обов'язків".

Деталі: Мер Харкова описав ситуацію у місті. Комунальники працюють під безперервним обстрілом. Подається вода, тепло, електроенергія. У п'ятницю 102 машини виїхало та вивозить сміття зі всіх районів Харкова.

Лікарні міста працюють. Вонизабезпечені медикаментами. Терехов повідомив, що переговорив із мером Чикаго: Харкову відправили медикаментів для поранених на суму 800 тисяч доларів.

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Понад 60 шкіл зруйновано. Навчальний процес припинено. Ті діти, які виїхали з Харкова, мають можливість навчатися в інших областях України.

Теми: ХарківпожежавійнаДСНС
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